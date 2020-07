Vládní koalice ANO a ČSSD by měla v létě prodiskutovat zrušení superhrubé mzdy, uvedla dnes Česká televize (ČT). Premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní počítá s účinností od ledna příštího roku, kabinet by mohl návrh předložit v září. Předseda vlády chce prosazovat ambicióznější možnost, než vyplývá z programového prohlášení vlády, v rozhovoru s ČT hovořil o potenciálním snížení nebo zrušení sociálních odvodů pro zaměstnance. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ČT řekla, že zrušení sociálního pojištění teď "na stole není".

Premiér Andrej Babiš (vpravo) a ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček v ochranných rouškách na tiskové konferenci po mimořádném zasedání vlády k situaci kolem šíření nového typu koronaviru 17. března 2020 v Praze | Foto: ČTK

Po zrušení superhrubé mzdy by měly zaměstnancům stoupnout čisté příjmy. Nyní mzdy a platy zaměstnanců podléhají sazbě daně z příjmů 15 procent, ale do základu se započítává i sociální a zdravotní pojistné odváděné zaměstnavatelem. V případě zrušení superhrubé mzdy by se podle dřívějšího vyjádření Schillerové zavedla daň 19 procent. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.