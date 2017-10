Superlídr SPO František Ringo Čech: Sociální demokracie se rozštěpí

Bude po vyhlášení volebních výsledků následovat vřelé prezidentské objetí, nebo ne? „Kdybychom dostali víc než tři procenta, tak si určitě s Milošem Zemanem padneme do náruče,“ řekl Deníku superlídr Strany práv občanů, dřívějších Zemanovců, František Ringo Čech. Přiznal zároveň, že pokud by se do sněmovny dostali, neměli by partnera.

„Neumím si představit, s kým bychom spolupracovali, možná s foldynovskou polovinou ČSSD,“ uvedl Čech s tím, že očekává rozštěpení sociální demokracie. „Zemanovské křídlo se oddělí od sobotkovského a Jarda Foldyna je podle mě představitel autentické sociální demokracie,“ dodal lídr SPO. Sám není příznivcem koalic, které označuje „za útvary nutící politiky k upatlaným kompromisům“. ČTĚTE TAKÉ: Z posledního místa do sněmovny? Na kroužky spoléhá nejen Feri Je proto stoupencem většinového systému anglického typu, kdy vítěz bere všechno. „Dělej hochu, co umíš, a když se ti to nepovede, pryč s tebou. To je model, který by nám prospěl,“ míní Čech. Byl by ochoten ho akceptovat i v případě, že by většinově vládl Andrej Babiš: „Já ho volit nebudu, ale mám pocit, že to masivní osočování ze všech stran mu jen pomáhá.“ V kampani se SPO snaží oslovit nejen všechny fanoušky prezidenta republiky, ale také lidi, kteří si přejí proměnit Evropskou unii. „Mě víc zajímá politika vůči EU než třeba padesátka v Chuchli, protože naše role v unii, kde se situace bude komplikovat, je zásadní,“ míní Čech. K současné bruselské politice je velmi kritický. „Zparchantělý systém se nedá zreformovat, ten se může jedině zrušit a pak nově postavit na zelené louce,“ říká František Ringo Čech. ČTĚTE TAKÉ: Změna ve vyhlášce dopadne na pacienty. Připlatí si více za léky Přesto si nepřeje, aby unie zanikla, jen nechce, aby Česko zásobovala penězi na cyklostezky a lázeňské domy: „Na to jí kašlu, chci, aby nás nechala svobodně pracovat, obchodovat, pěstovat obilí a chovat prasata či hovězí dobytek, ne nadiktovanou řepku na biopaliva.“

