Uzavírání manželství čekají velké změny. Poslanci schvalují zvýšení správních poplatků, někdy až trojnásobně. Koalice navrhuje zjednodušení administrativy kolem matrik, oddávat mají nově i poslanci a senátoři. Zlepší se podmínky pro registrované partnerství.

Uzavírání manželství čekají velké změny. Jaké to jsou? Dočtete se v článku.

Kristýna z Břeclavska si vysnila venkovní svatební obřad. Se snoubencem Martinem se letos vzali pod širým nebem v Popicích nedaleko slunné Pálavy. Přijela za nimi místní matrikářka a zástupce obce. „Platili jsme za to tisícikorunový poplatek,“ říká novomanželka. V příštím roce by si pár za obřad mimo radnici či úřední hodiny už patrně připlatil.

Před schválením je totiž navýšení poplatků. Právě i u sňatků, které jsou v Česku stále víc populární – venku v přírodě, na palouku, na hradech či zámcích. Z tisícikoruny se sazba zvedne až na tři tisíce korun. „Je to poplatek do obecní pokladny. Zvýšení bude výrazné z toho důvodu, že oddávající musí vyjet za snoubenci mimo standardní zázemí radnice a často v nestandardní dobu,“ vysvětlila poslankyně Eliška Olšáková (STAN), jedna z předkladatelek navrhovaného balíčku.

Ten souvisí s vládní novelou matričního zákona, která leží u poslanců před třetím čtením. Nové sazby a poplatky prosazuje skupina koaličních poslanců v čele s Davidem Šimkem (KDU-ČSL). Pozměňovací návrhy zdůvodnili tím, že současné sazby mnohdy nepokrývají ani náklady určitého matričního úkonu. Snoubenci podle návrhu zaplatí například i za vydání osvědčení, že splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, a to pětistovku.

Větší volnost pro starosty

Novinek kolem svateb bude víc. Uvolnit se mají pravidla pro uzavírání manželství. Návrh nově otevírá možnost oddávat i pro starosty nematriční obcí, bez ohledu na trvalý pobyt snoubenců. „V praxi snoubenci často mají k obci osobní vazby, znají starostu, ale neměli zde trvalý pobyt. Tento pár musel přijet oddat starosta matričního úřadu. Měli jsme tím pádem starosty dvou kategorií,“ vysvětlila Olšáková.

V Česku je zhruba 6250 obcí, kde se může oddávat, z toho je ale pouze pětina matričních úřadů. Podle poslankyně se tak ve výsledku zásadně změní a zjednoduší samotný obřad. „Doteď se stávalo, že snoubenci přišli třeba ve čtvrtek se svědky na úřad, kde se formálně uskutečnila svatba. Pak na jiném, jimi vybraném místě většinou v sobotu uspořádali obřad s rodinou a přáteli, například před pastorem nebo kamarádem starostou, ale už jenom jako divadlo,“ popsala Olšáková. Nově by se mohla konat už rovnou jen ta sobotní část.

Novela řeší i nedostatek matrikářek. Civilní obřad se už bude moct obejít bez nich, při splnění zákonných podmínek. Olšáková sama byla matrikářkou 25 let. „Neuměla jsem si představit, že by mohl být obřad bez matrikářky, ale za poslední roky mě kolegové z okrajových městských částí Prahy upozorňovali na krásná místa na svých územích, která by byla víc než vhodná pro obřad. Bohužel tam nemohli oddávat, jelikož nebyli matričním úřadem a kolegové z větších městských částí pro pracovní vytíženost neměli čas k nim jezdit,“ dodala.

Zvlášť v oblíbených termínech pro svatby, třeba v létě, je mnohdy téměř nemožné matrikářku sehnat. Nově má stačit zvolený představitel obce. „Oddávající ale musí mít matriční zkoušku, aby vše bylo tak, jak má,“ upřesnila Olšáková.

Výjimka se týká jen nematričních obcí, u obřadů v matričních obcích bude matrikářka i nadále. Co se administrativy týče, doklady pro uzavření manželství nebo registrované partnerství připraví vždy matrikářka. Partneři stejného pohlaví mohou nově uzavřít manželství na kterémkoliv matričním úřadě. Doteď mohli pouze na úřadech čtrnácti krajských měst.

Před schválením je také pozměňovací návrh Roberta Králíčka (ANO), který umožní snoubence oddávat poslancům a senátorům. Podepsali ho i někteří vládní poslanci.