Česká republika si ze Švédska pronajímá 12 stíhacích letounů Gripen C/D v jednomístné verzi a dva ve verzi dvoumístné. Pronájem skončí v roce 2027 a může být o dva roky prodloužen. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) avizovala, že bude chtít o dalším osudu českého stíhacího letectva rozhodnout co nejdříve, z armády už dostala vojenské doporučení dalšího postupu. Vláda by se tématem údajně mohla zabývat v nejbližších týdnech. Jako o jednom z hlavních kandidátů se mluví o amerických strojích tzv. páté generace F-35 Lightning. Počet českých stíhacích letounů by se také mohl navýšit z nynějších 14 na 24.

Podle Jörgensena Švédsko stojí o pokračování v dosavadní spolupráci s českou armádou, kterou považuje za velký úspěch. Poukázal na to, že čeští piloti jsou na švédské stíhací stroje už zvyklí. "Řešení, které bychom mohli navrhnout, je velmi výhodné z hlediska hospodárnosti i efektivity," poznamenal.

Švédsko je podle něj připraveno předložit solidní a finančně atraktivní nabídku. "A dokázali bychom České republice dodat nová letadla včas, bez dlouhého čekání, to je v dnešní době samozřejmě důležitý faktor," poznamenal. "Letadla, která si Česko dosud pronajímalo, by se dala převést do České republiky prakticky bez nákladů. To je ekonomicky velmi atraktivní," zdůraznil.

Modernizace nyní pronajímaných strojů by podle něj mohla být ukončena během roku a výroba moderních typů zabrala další rok až rok a půl. "To je poměrně rychlý přechod, jakýkoli jiný systém by trval mnohem déle, to je zřejmé," podotkl.

Miliardové náklady na gripeny

Za další výhodu pro české letectvo v případě pokračující spolupráce považuje to, že by mu nevznikly dodatečné náklady se změnou zázemí nebo třeba s výcvikem techniků. Ty by si vyžádal případný přechod na jiný typ letadla. Zdůraznil také nižší provozní náklady gripenů. "Když se podíváte na náklady na udržení letadel ve vzduchu, odhadujeme, že u konkurence by to bylo za letovou hodinu pětkrát více. To je samozřejmě něco, co je třeba vzít v úvahu," poznamenal.

I když je nový Gripen E vybaven pokročilejšími systémy než jeho předchůdce, na které se musí piloti vycvičit, podle velvyslance jde o hladký přechod a nevyžaduje zvláštní přeškolení.

Řekl, že s českou stranou nebylo Švédsko v poslední době ohledně budoucnosti českého stíhacího letectva v kontaktu. Protože si ale zástupci Švédska uvědomili, že by mohla Česká republika nyní chtít postupovat rychleji, rozhodli se svůj návrh potvrdit. Poznamenal, že Švédsko je otevřeno k mezivládní dohodě i k dohodě mezi českou vládou a přímo výrobcem.

Kontrakt na pronájem gripenů podepsala vláda v roce 2004 na deset let, náklady byly zhruba 20 miliard korun. Později byl prodloužen do roku 2027 s opcí na další dva roky. V letech 2015 až 2027 dá stát na financování nadzvukového letectva 21,4 miliardy korun.