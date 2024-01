Nejen snižování emisí skleníkových plynů je jednou z hlavních environmentálních výzev současnosti. Podle odborníků je stejným problémem pro stav životního prostředí hrozba světelného znečištění. V Česku podle průzkumu obtěžuje přemíra umělého osvětlení více než třetinu lidí. Důsledky jsou přitom závažné nejen pro lidské zdraví. Větší ochranu před světelným smogem by měla přinést změna v zákoně.

V Česku podle průzkumu obtěžuje přemíra umělého osvětlení více než třetinu lidí. Důsledky jsou přitom závažné nejen pro lidské zdraví.

Podle výzkumů Univerzity v Exeteru v Anglii se za necelé tři dekády množství globálního světelného smogu zvýšilo o téměř polovinu. Odborníci z Americké astronomické společnosti pak vypočítali, že od roku 2011 stoupá množství světelného znečištění o deset procent každý rok.

Světelné znečištění ohrožuje až 99 procent všech Evropanů a kontinent je jeho vůbec největším původcem.

Zdrojů světelného smogu je nepřeberné množství. „Rušivé světlo na lokální úrovni pochází například ze světelných reklam, nasvícených památek, ale také nevhodně instalovaných pouličních lamp. Správně by lampa měla svítit jen pod sebe a nikoli nad horizont. Vhodnější jsou teplé barvy světla, nevhodné LED diody,“ shrnula Markéta Wernerová z Akademie věd České republiky.

Tato instituce provedla průzkum, jehož výsledek ukázal, že světelné znečištění obtěžuje 32 procent Čechů. A to zejména ve městech. „V případě hodnocení světelného znečištění rozdíl dosahuje 36 procentních bodů ve prospěch vesnic oproti velkým městům,“ srovnali autoři průzkumu.

Zhoubný vliv na lidské tělo

Působení světla v každou denní hodinu má na pochody v lidském těle devastující účinky. „Studie na nočních pracovnících měly zásadní význam pro zjištění, že míra umělého osvětlení v noci je rizikovým faktorem životního stylu, mimo jiné pro poruchy spánku, rakovinu, kardiovaskulární onemocnění, cukrovku 2. typu, obezitu a depresi,“ uvedl odborný magazín The Lancet.

Zdroj: DeníkProblém to není jen pro člověka, ale celé životní prostředí. Světlo v noci narušuje biorytmy zvířat a má vliv na jejich schopnost lovit, krmit se nebo migrovat. Otazník také zůstává nad důsledky světelného smogu pro rostliny.

V roce 2024 proto chce řada evropských měst míru světelného znečištění snížit. Waleská města Presteigne a Norton vypnou po půlnoci až čtyřicet procent dosavadního veřejného osvětlení, zbytku sníží intenzitu svícení o polovinu.

V Česku platí nová norma

Česko nebude pozadu, a jak uvádí i zahraniční magazín The Lancet, je jedním z evropských tahounů v této problematice, které se na celounijní úrovni dostává méně prostoru, než by podle odborníků mělo. V Česku začala loni platit nová norma, která poprvé do legislativy zavádí maximální hodnoty nově zřizovaného osvětlení pro veřejný i soukromý sektor, jako je veřejné osvětlení, sportoviště nebo reklamní plochy. Zatím ale není právně závazná, nefiguruje v částech nového stavebního zákona, který platí od ledna letošního roku.

Bílá záře nad Prahou. Světelný smog je v noci nad metropolí vidět jako velká ozářená bublina

Může to ale změnit prováděcí vyhláška, která je v meziresortním řízení. „Takže je otázka, jaký bude výsledek. V návrhu vyhlášky ta problematika, kterou chtělo ministerstvo životního prostředí řešit, obsažena je,“ potvrdil autor normy Petr Žák pro web Ekolist.