Jsem, pane, Modesta, bezmála nevěsta muže, jenž zná se s vaší dámou. Tato slova z Nezvalovy Manon Lescaut pronesla známá herečka a signatářka Charty 77 Vlasta Chramostová na zahajovacím představení Svobodného divadla, nyní Městského divadla Brno. Svěřila se s tím i v knižních pamětech. Brněnská rodačka zemřela minulou neděli, v pondělí má rozloučení v Národním divadle v Praze.

Vlasta Chramostová

-narození: 17. listopadu 1926 v Brně

-úmrtí: 6. října 2019 v Praze

-působení v Brně: vystudovala konzervatoř, stála u zrodu dnešního Městského divadla Brno, mezi roky 1946 a 1949 působila v Národním divadle Brno, hrála třeba Roxanu v Cyranovi z Bergeracu

Chramostová se v roli Modesty objevila jako studentka čtvrtého ročníku brněnské konzervatoře v roce 1945. „Její umělecký start ve Svobodném divadle se mi jeví jako něco, čím ji sudičky obdarovaly pro celý život. Žít a pracovat svobodně ve svobodě, a když to nebude možné, za svobodu všemi prostředky bojovat,“ sdělil ředitel brněnského městského divadla Stanislav Moša.

Herečka navštěvovala konzervatoř mezi roky 1941 a 1945. „Složitá doba nacistické okupace ovlivnila Vlastu Chramostovou na studiích. Tehdejší ředitel chránil některé studenty před válkou. Studenti to vnímali. Chramostovou to podle jeho názoru ovlivnilo a formovalo do dalšího života," zmínil ředitel konzervatoře Pavel Maňásek.

Umělkyně čtyři roky strávila v Národním divadle v Brně. Pak se přesunula do Prahy. „Vytvořila třicet postav, většinou hlavních. Byla Roxana v Cyranovi z Bergeracu, Zuzanka ve Figarově svatbě nebo Dorotka ve Strakonickém dudákovi,“ vyjmenovala mluvčí divadla Zuzana Žáková – Klimplová.

Chramostová vyrůstala ve Skryjích u Rouchovan na Třebíčsku. Obec v osmdesátých letech ustoupila jaderné elektrárně Dukovany. „Na setkání rodáků v roce 2014 napsala zdravici,“ vzpomněl starosta Dukovan Miroslav Křišťál.

Loni v prosinci získala přední divadelní umělkyně čestný doktorát brněnské umělecké akademie. „Její herecké umění patří k vrcholům českého divadla ve druhé polovině dvacátého století,“ vyzdvihl rektor Janáčkovy akademie muzických umění a přítel Chramostové Petr Oslzlý.

Na znamení smutku škola vyvěsila černou vlajku. Visí i na budově Mahenova divadla. Brňané mohou významné herečce v pondělí vzdát poctu položením květin či zapálením svíčky ve dvoraně městského divadla.