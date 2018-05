Místopředseda Nejvyššího soudu Fiala: Svoboda není chytat zloděje, ale nekrást

Roman Fiala patří k soudcům, kteří často opouštějí zdi své pracovny a diskutují s veřejností, ať už prostřednictvím odborných seminářů, sympozií, statí nebo rozhovorů v médiích. Při několika podobných příležitostech jsem si uvědomila, jak je právě takováto aktivita mužů a žen v taláru důležitá.

Obyčejný smrtelník se v tisících paragrafů ztrácí a nevyzná se v nich. Cílem legislativců a soudců jako tvůrců právního řádu by mělo být toto měnit. Proč to tak není?

Soudci by se asi bránili konstatování, že jsou tvůrci práva, neboť jsou těmi, kdo ho vykládají a používají na konkrétní situace. Dokonce i já, který jsem se podílel na tvorbě některých právních předpisů, si myslím, že je lépe, když právo vytváří někdo jiný než soudci.

Dovolím si polemizovat, neboť podle mého laického názoru jsou soudci svými verdikty rozhodujícími tvůrci práva, pochopitelně nikoli z legislativního hlediska, ale z pohledu právního vědomí, akceptace právního systému.

Přijmu-li tento obrat, soudci by měli vytvářet právo ve smyslu vytváření spravedlnosti. Dojde-li k porušení práva, měli by najít správnou právní normu, která takovou situaci upravuje, sdělit, co bylo překročeno a jak to má být napraveno. Pokud je norma nesrozumitelná, nepochopitelná nebo vysloveně špatná, měli by sami spravedlnost nalézt. Existují také momenty, kdy jsou okolnosti zákonem neupravené, nebo ne zcela vymezené, a v tom případě soudci zaplňují mezery v právu. Tam skutečně už jakousi normu vytvářejí.

Opravdu to dělají?

Myslím, že čím dál víc ano. Nelze ale říct, že když to dělají, je to vždycky správně. Kdysi se hodně mluvilo o formálním, nebo materiálním přístupu k právu, k jeho výkladu a používání. Přičemž dlouhodobě se říkalo, že ten přirozenoprávní, materiální přístup je daleko lepší, neboť akcentuje osobnost soudce, jeho morální povědomí a neformalistický vztah k právu.

Mělo se za to, že je to lepší, serióznější a bližší přístup ke spravedlnosti. Je však třeba si uvědomit, že právo má nejen technický ráz, ale také normotvorný význam. To znamená, že každý občan má vědět, jak se v obdobné situaci zachovají ti druzí. A když právo poruší, jak se s ním bude zacházet u soudu.

Jenže v posledních letech není v České republice příliš naplňováno ani jedno z toho. Jeden z autorů naší ústavy, profesor Vojtěch Cepl, byl příznivcem systému, kde hraje osobnost soudce klíčovou roli, neboť aktivně nalézá spravedlnost a pak své rozhodnutí umí také zdůvodnit. Takových soudců ale mnoho není, nebo se mýlím?

Na jedné straně s tím souhlasím a mnohdy to také sám takto dělám. Na straně druhé nabízím argumenty pro opačný pohled. Vezměte si, že se stane velmi podobný pracovní úraz v továrnách v Brně a v Plzni. Dva soudci budou řešit spor o náhradu škody. Není dost dobře možné, aby to posuzovali jen na základě svého pocitu spravedlnosti.

Musí existovat jasná pravidla, podle nichž při stejném poškození zdraví bude podobně odškodněn dělník v Brně i Plzni. Proto musí mít právo charakter informačního systému, který každému umožní předvídat, jak konkrétní situace za určitých okolností dopadne. Tedy aby existovala předvídatelnost rozhodování soudu, neboť to je součást spravedlnosti. Nejde jen o to, aby to bylo spravedlivé v tom jednotlivém případě, ale aby to bylo spravedlivé pro všechny stejně, aby se někomu nedostávalo lepšího a jinému horšího zacházení.

A to je moje druhá námitka, která jde přímo za vámi jako místopředsedou Nejvyššího soudu, který má mimo jiné za úkol sjednocování judikatury. Copak snad běžně nedochází k rozdílným soudním závěrům, takže u jednoho soudu člověk odejde za stejný zločin s podmínkou, zatímco u jiného se dvěma roky natvrdo?

Pokud byste se chtěla bavit o trestním právu, tak se musím omluvit, neboť to není můj obor. Celý život se věnuji občanskému právu se specializací na právo dědické. Jednotnost výkladu, to, čemu se říká interpretace a aplikace čili výklad a použití, je ovšem stejné u trestního i občanského práva. Na Nejvyšším soudu máme za úkol u každé věci jednak spravedlivě posoudit konkrétní případ, jednak plnit roli sjednocovatele práva. To znamená, že hlídáme, aby se nedělaly úkroky stranou. My musíme dbát na předvídatelnost jako základní prvek fungování systému. Jsem upřímně nerad, když slýchám o tzv. průlomových rozhodnutích, která bortí všechno, co dosud platilo. Ono to může vypadat hezky v konkrétním případě, ale obecně to může způsobit úplný rozvrat systému a nespravedlnost ve vztahu k mnoha jiným.

Nejvyšší soud ale přece nemá žádnou pravomoc, aby verdikt opravil. Jeho jediným nástrojem jsou judikáty, které naznačují, že v případném dovolání bude neúspěšná ta strana, která na ně nedbala. Nebo můžete dělat něco jiného?

Rozpor s judikaturou je jedním z důvodů přípustnosti dovolání. Pokud soudce rozhodne jinak, než je ustálená praxe Nejvyššího soudu, může se jedna ze stran dovolat právě k nám. Navíc když zjistíme, že dva soudy v podobné kauze rozhodly jinak, můžeme vydat sjednocující stanovisko. Víme, že pražský soud rozhodl takto, ostravský jinak, a my řekneme, jaký verdikt je správný.

Jaký to má praktický dopad?

Má to precedentální význam. Pracují s tím advokáti a soudy z 90 procent rozhodují podle našich judikátů a stanovisek. Když na ně soudy nedbají, je to takřka jistý důvod pro odvolání k vyšší instanci či dovolání k Nejvyššímu soudu. A také ke zrušení rozhodnutí, které rozbourává předvídatelnost výkladu práva.