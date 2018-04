Svoboda tisku se v Česku zhoršila, Babiš nesouhlasí

Opoziční strany souhlasí se zprávou organizace Reportéři bez hranic (RSF), podle které se v Česku zhoršila svoboda tisku. Kritizují hlavně to, že část médií přes svěřenské fondy vlastní premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Piráti také varují před útoky politiků na veřejnoprávní média. SPD naopak tradiční média kritizuje, podle ní pošlapávají svobodu slova. Babiš v reakci na zprávu RSF řekl, že média jsou svobodná, a zkritizoval práci novinářů.

V hodnocení svobody tisku podle RSF Česko meziročně kleslo o 11 míst na 34. pozici. Zpráva RSF kritizuje koncentraci médií v rukách podnikatelů. "Noví oligarchové od roku 2008 využili svého jmění k nákupu novin, aby upevnili svou moc v zemi. Jeden z nich, premiér Andrej Babiš, stojí v čele dvou nejvlivnějších deníků v zemi," uvádí.

Zpráva připomíná i nelichotivé výroky prezidenta Miloše Zemana na adresu žurnalistů. Za další zdroj obav označuje zpráva pokusy, obnovit v Česku trestný čin hanobení prezidenta.

"Média u nás jsou svobodná, lidé jsou svobodní, každý si říká, co chce. Nemám pocit, že by tady byl ohrožen tisk," řekl dnes novinářům v reakci na kritiku RSF premiér Babiš. Poté zkritizoval novináře, že si často neověřují informace. "Média by měla hlavně psát objektivně a hlavně by si měla ověřovat informace," uvedl.

Na hodnocení Česka ve zprávě RSF se podepsaly podle mediálního experta Jana Potůčka v prvé řadě množící se výpady vysokých veřejných činitelů proti médiím, které podněcují k nenávisti uživatelů na sociálních sítích.

"Obávám se, že se situace nebude zlepšovat, dokud se média nezačnou účinně bránit prostřednictvím soudů, jak to ostatně nyní činí Česká televize. Koncentrace médií v rukou českých oligarchů má rozhodně vliv zejména na jejich ekonomické zpravodajství, kdy média o některých tématech či společnostech programově nepíší, nebo jen pozitivně. Osobně spatřuji největší nebezpečí v útocích na veřejnoprávní média, jejichž nezávislost je v dnešní době potřeba snad nejvíce v novodobé historii," řekl.

Podle předsedy Syndikátu novinářů ČR Adama Černého se poměry v Česku začaly zhoršovat už před nějakou dobou, ale až nyní je to reflektováno. V rozhovoru v České televizi zmínil nahrávky bývalého novináře Mladé fronty Dnes Marka Přibila s tehdejším ministrem financí Babišem. "To jsou věci, které obraz země těžce poškozují, protože na nich je vidět, že to oddělení mediální moci od politické a hospodářské, které je deklarováno přesunem do svěřenských fondů, vlastně není faktické," řekl.

Zmínil i výroky prezidenta na adresu novinářů, slovní útoky šéfa SPD Tomia Okamury či návrhy, že by se měla privatizovat média veřejné služby. Atmosféra mezi politickou a mediální sférou se podle Černého zhoršuje. Může to souviset i s krizí politiky, kdy se tradiční strany cítí ohroženy nově vznikajícími hnutími. Soukromá média navíc vážně oslabují dlouhodobé ekonomické potíže.

Unie vydavatelů uvedla, že pokles v pořadí sice nelze ignorovat, ale situace podle ní není tak tristní, protože ČR je stále například o 11 míst před USA, které prý nikdo nebude považovat za zemi s nesvobodnými médii. Horší hodnocení by ale podle unie mělo být politiky vnímáno jako výzva k určité změně chování. "Politici by měli místo vyvolávání nedůvěry k médiím naopak občany vést k tomu, aby obsahu médií věnovali co největší pozornost, aby k nim přistupovali kriticky, vzájemně je konfrontovali," uvedla unie.

ODS upozornila, že se negativně mění celé české mediální prostředí. "Nezmiňujeme jen oligarchizaci a následné využívání médií jako silového nástroje pro vyvažování vlivu. To samo o sobě znamená omezení nezávislosti médií. Nejzásadnější zásah ale představuje střet zájmů, kdy trestně stíhaný premiér v demisi vlastní byť zprostředkovaně vlivná média. Deformace mediálního obsahu se přitom zatím nejvíce odehrává v tom, o čem se nepíše, a v autocenzuře celých redakcí," napsal ČTK místopředseda ODS Martin Kupka.

"Fakt, že trestně stíhaný premiér v demisi vlastní jedny z nejčtenějších novin v zemi, prezident se naprosto veřejně vulgárně vyjadřuje o velké řadě českých žurnalistů, nešetří osobními urážkami a výsměchem celému novinářskému povolání, je bohužel především negativním signálem pro českou společnost a úroveň veřejné diskuse v ČR," řekl ČTK předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Nejnebezpečnější je podle něj snaha prezidenta i premiéra ovlivňovat veřejnoprávní média. "Toto chování jde již za hranice demokracie a svobodného projevu v zemi," uvedl Bartoš.

"Ve chvíli, kdy jedno politické hnutí vlastní část médií a využívá je ke své politické činnosti, tak o nezávislosti médií, minimálně těch, která vlastní Andrej Babiš, nelze hovořit," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. I podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělorádka má zpráva RSF v mnohém pravdu a také předseda STAN Petr Gazdík s obsahem zprávy souhlasí.

Předseda SPD Okamura naopak v souvislosti se zprávou RSF kritizoval tradiční média. "Svobodu slova dnes nejvíc pošlapávají mainstreamová média a je třeba říct, že vlastnictví medií soukromníky evidentně nebrání novinářům chovat se, jako by jen oni měli monopol na tu správnou pravdu - a jejich názorové odpůrce se snaží zároveň cíleně likvidovat," uvedl. Podle něj jsou omezováni lidé "kritičtí ke lhaní a propagandě v médiích".