Švýcarské občanství Babiše mladšího před vězením neochrání

Přestože až donedávna se mělo za to, že bývalá manželka Andreje Babiše Beata a dvě jejich děti z prvního manželství, syna Andrej a dcera Adriana, žijí v Bratislavě či v Praze, má přinejmenším Andrej Babiš mladší švýcarské státní občanství.

Toto občanství se získává téměř nejobtížněji na světě. Mohou o ně požádat osoby, které ve Švýcarsku žijí nejméně deset let. Ve věku od deseti do dvaceti let se roky ale započítávají dvojnásobně.

Andrej Babiš mladší se narodil v roce 1983. Je možné, že mohl ve Švýcarsku být například jako student už v mládí na počátku devadesátých let, v době, kdy se jeho otec vrátil z Maroka do Bratislavy. Babiš starší měl na Švýcarsko vazby z dob svého mládí, kdy tam několik let žil s rodiči.

Pilot pro Travel Service

Babiš mladší ale v posledních letech pobýval v Česku, pracoval jako pilot pro Travel Service a v pražských Ďáblicích si koupil dům. Aby získal švýcarský pas, tak vedle splnění podmínky pobytu musel udělat i složité zkoušky, především jazykové, a získat souhlasné stanovisko z místa bydliště a od kantonálních úřadů. Švýcarské občanství přitom dostanou jen dva cizinci ze sta.

Občanství a pobyt ve Švýcarsku sice komplikuje průběh procesu Čapí hnízdo v Česku, ale před vězením Andreje Babiše mladšího zřejmě neuchrání.

Ukazuje to i případ bývalých uhlobaronů Antonína Koláčka a Petra Krause. Jistotu, že nepůjde do vězení, by Babišovi mladšímu zajistil snadněji získatelný pas některého z karibských států, s nimž Česko nemá uzavřené příslušné dohody.