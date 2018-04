Systém voleb do Senátu se nejspíš měnit nebude, Sněmovna novelu zamítla

Voliči nadále nebudou dostávat volební lístky domů i před druhým kolem senátních voleb, tedy se senátními finalisty. Odstup mezi oběma koly voleb se z jednoho na dva týdny neprodlouží. Sněmovna dnes zamítla už v úvodním kole senátní novelu, která by novinky zavedla. Senátoři tvrdili, že změny by mohly zvýšit zájem voličů o druhé kolo voleb do dolní komory. Kritici z řad poslanců k tomu byli skeptičtí.

Senátor Miroslav Nenutil (ČSSD) za předkladatele podotkl, že účast voličů ve druhém kole bývá v porovnání s prvním kole asi poloviční. "Domníváme se, že většina lidí se nesžila s dvoukolovým systémem volby," uvedl. Tvůrci novely si od ní slibovali větší informovanost voličů, a tím i zvýšení volební účasti podle odhadů o dva až pět procentních bodů.

Naopak zpravodaj Jiří Strýček (ANO) soudí, že prodloužením doby mezi prvním a druhým kolem by část voličů mohla úplně zapomenout, že se senátní volby konají. V souladu s argumenty míní, že by kvůli lhůtám na tisk a distribuci lístků nebylo technicky možné je pro druhé kolo lidem do schránek dodat. Strýček navíc připomněl, že Senát nyní projednává návrh skupiny svých členů na zavedení jednokolové volby senátorů.

Zavedení jednokolové volby by bylo lepší podle Mikuláše Ferjenčíka (Piráti). "To je cesta, kterou bychom se měli vydat," řekl. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura označil za iluzorní očekávání, že by se navrhovanou novelou účast zvýšila. Nadhodil, že s jinými volbami by se mohlo spojovat druhé kolo senátních voleb, nikoli první, jako tomu bývá nyní.

Pro Strýčkův návrh na zamítnutí předlohy, pod níž se podepsalo 47 senátorů v čele s předsedou horní komory Milanem Štěchem (ČSSD), hlasovalo 106 ze 132 přítomných poslanců. Zamítnutí podpořili zákonodárci za ANO, ODS, Piráty a SPD.

První kolo senátních voleb, které bývá spojeno s komunálními či krajskými volbami, přilákalo v minulosti nejméně třetinu až dvě pětiny voličů. Účast při senátním finále se ale snižovala ze zhruba 30 procent v roce 2008 na předloňských 15 procent.

Dnešní jednací den dolní komory zamítnutím senátního návrhu skončil. Schůze bude pokračovat od úterního odpoledne.