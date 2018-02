Bývalého tajemníka SPD obvinila policie z šíření nenávisti. Hrozí mu tři roky

Policie obvinila bývalého tajemníka hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jaroslava Staníka kvůli nenávistným výrokům ve Sněmovně. Jméno obviněného mluvčí pražské policie Jan Daněk neuvedl, policie se však v minulosti o Staníka zajímala kvůli jeho nenávistným a rasistickým výrokům na adresu Židů, Romů a homosexuálů, které podle svědků pronesl koncem loňského října ve Sněmovně.

"Kriminalisté zahájili trestní stíhání konkrétní osoby v souvislosti s výrokem jednoho z tajemníků v prostorách Poslanecké sněmovny," uvedl dnes Daněk. Policie stíhání vede pro trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob, omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. V případě odsouzení za to hrozí až tři roky vězení.

SPD dnes v tiskové zprávě uvedlo, že Staník v současnosti není tajemníkem ani členem SPD. Jeho jméno však dál figuruje na webu Sněmovny, kde je veden jako tajemník poslaneckého klubu. Jako tajemník je dál veden i na webu SPD. "Hnutí Svoboda a přímá demokracie se až do prošetření celé záležitosti nebude k tématu dále vyjadřovat," stojí v tiskové zprávě.

Na případ loni upozornil server Aktuálně.cz, který s odkazem na některé svědky incidentu uvedl, že Staník posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu a vyzýval k jejich zabíjení. "Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození," řekl serveru bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit) serveru.

Končící ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. "Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat," uvedla.

Staník je tajemníkem SPD, byl také asistentem poslance SPD Jaroslava Holíka. Ve funkci asistenta skončil na přelomu loňského listopadu a prosince, protože je podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Podle Aktuálně.cz Staník od 80. let působil u někdejšího Sboru národní bezpečnosti, později u policie. Byl dlouholetým členem ČSSD. Ze strany byl v roce 2012 vyloučen, už tehdy úzce spolupracoval s Tomiem Okamurou. Jako tajemník SPD o říjnových volbách bránil novinářům ve vstupu do volebního štábu hnutí a volal na ně policii.