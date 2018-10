Tajfuny se v dlouhodobém měřítku posouvají na sever, tvrdí čeští vědci

Zdravotní stav dvou českých vojáků, kteří byli během posledního týdne zraněni v Afghánistánu, se zlepšuje. Do České republiky by mohli být přepraveni do konce týdne. Posoudí to tým lékařů, kteří letí do Afghánistánu. ČTK to dnes řekl zástupce velitele Společného operačního centra Štefan Muránský. Otázku pohřbu padlého Tomáše Procházky armáda řeší s rodinou, řekl ČTK ředitel speciálních sil Pavel Kolář.