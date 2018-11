Tajné nahrávky Babišova syna? Novináři mohli porušit švýcarský zákon

/ANKETA/ Tajným natáčením premiérova syna Andreje Babiše ve Švýcarsku a získáním veřejnosti nepřístupného vstupního kódu do jeho domu novináři serveru Seznam Zprávy mohli porušit tamní zákony. Serveru iRozhlas.cz to řekl švýcarský advokát Julius Effenberger. Podle něj ale musí o případné trestnosti skrytého nahrávání rozhodnout soud. Za určitých okolností totiž lze tajně pořízenou nahrávku použít, záleží na konkrétních případech, dodal advokát.

Podle Effenbergera se ve Švýcarsku smí hovory nahrávat jen v případě, že s tím všichni souhlasí. "Mohou být určité faktory, která opravňují k nedodržení tohoto pravidla. Ale nahrávky cizích a vlastních hovorů s někým, kdo o tom neví, jsou zásadně podle federálního trestního práva trestné," uvedl právník.

Podle něj jsou však výjimky, podle nichž lze skrytě pořízenou nahrávku zveřejnit. Jednou z nich může být veřejný zájem. "Ale nedá se to obecně říct. O tom, jestli takové oprávnění bylo dáno, jestli převyšoval soukromý zájem na dodržení pravidel, nebo jiný veřejný či soukromý zájem, který k tomu opravňuje, rozhodne soud," doplnil advokát.

Jako ospravedlňující fakt by v tomto případě podle něj mohlo být, "když by zájem Babiše juniora nebo veřejnosti odhalit věci, které mohou hrát roli pro jeho osobní život, nebo pro vládu, mají větší roli než porušení trestních pravidel".

Redakce se brání

Vyšetřování neoprávněného záznamu rozhovoru i vniknutí do neveřejné místnosti bez povolení švýcarské orgány zahajují podle advokáta na základě žádosti poškozeného. "Jestli si ale někdo kód ukradne v případě, že je přístupný jen určitým lidem, mohlo by to být stíhatelné bez žádosti," doplnil Effenberger.

Andrej Babiš mladší ve skrytě natočené reportáži obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Premiér prý chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Premiér to následně odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem a novináři ho a jeho matku zneužili.

Redakce Seznam Zpráv oponovala, že si nechala zpracovat právní analýzu, podle níž se její novináři ničeho nezákonného nedopustili. Ředitel divize zpravodajství serveru Jakub Unger uvedl, že Babiše mladšího považuje redakce za důležitého svědka a k němu i jeho matce přistupuje maximálně citlivě.

Vězení i pokuta

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku roku 2015 rozhodl, že švýcarský federální soud chyboval, když v případě označovaném Haldimann odsoudil čtyři televizní reportéry za použití skrytých kamer.

Jedna reportérka natočila skrytou kamerou rozhovor pojišťovacího agenta s ženou, která předstírala zájem o uzavření životní pojistky. Na konci rozhovoru redaktorka agentovi řekla, že byl rozhovor natočen, a ptala se, zda se k tomu chce vyjádřit, což dotyčný odmítl. Části rozhovoru pak televize odvysílala, přičemž agentův obličej i hlas byly zastřeny. Federální soud odsoudil žurnalisty k několikadennímu trestu a pokutě za nepovolený záznam konverzace. Novináři podle rozsudku mohli získat informace o pojišťovací praxi jinými způsoby, které by méně zasáhly do agentova soukromí.

Žurnalisté se ale odvolali do Štrasburku a tamní soud došel k názoru, že rozsudek porušuje evropskou konvenci o lidských právech. Pojišťovací agent podle soudu navíc nebyl veřejně známou osobou a reportáž nebyla zaměřena proti němu osobně, ale proti širší pojišťovací praxi. Podle soudu reportáž přispěla k obecné debatě o špatné kvalitě poradenství poskytovaného zaměstnanci pojišťoven.