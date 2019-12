Na herečku a političku Táňu Fischerovou, která zemřela ve středu ve věku 72 let, vzpomínají přátelé i kolegové. Dcera divadelního režiséra a baletky měla odmalička ke kumštu blízko. Její obzory i zájmy však byly mnohem širší. Díky vzdělání, inteligenci, empatii i schopnosti naslouchat.

Herečka a politička Táňa Fischerová | Foto: Profimedia

Herečka, spisovatelka, moderátorka a politička zanechala v domácí společnosti silnou stopu. „Byla to chytrá, krásná žena. Výborná herečka, citlivý člověk, který věděl, co je trápení, a dokázal pomáhat. Neodešla se smutkem, ale s radostí,“ shrnul včera Deníku Jan Kačer, její dlouholetý kolega a celoživotní přítel. „Před týdnem mi volala, byla vyčerpaná. Říkala – představ si, jsem tak slabá, že ani polštář nenaklepu. Nabídl jsem jí: Táňo, já za tebou přijedu. Ale nechtěla. Loučila se. S tím, že život měla hezký. Je mi to moc líto, právě teď o Vánocích.“