Dar za pomoc Ukrajině. Česko by od Němců mohlo získat dalších 15 tanků Leopard

ČTK

Česko by mohlo od Německa darem získat dalších 15 tanků Leopard 2A4 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). O nabídce ve středu kabinet informovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle Fialy by šlo o podobný scénář, na základě kterého už česká armáda získala 15 tanků za dodávky obrněné techniky na Ukrajinu.

Tanky Leopard 2-A4, ilustrační foto. | Foto: ČTK/DPA/Kay Nietfeld