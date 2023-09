Od začátku zaří platí pro sběratele historických vozidel nová pravidla. Pokud chtějí s vozy na silnici, musí absolvovat pravidelné prohlídky ve Stanicích technické kontroly (STK). Do konce srpna přitom stačila jen razítka z klubové a následně krajské testace. Zatímco ministerstvo dopravy tvrdí, že změna přispěje k vyšší bezpečnosti na silnicích, majitelé jsou opačného názoru. Podle nich se z prohlídek stane pouhá formalita.

Jaromír Straka z Hranic s luxusním automobilem Bentley Speciál z roku 1937 na společné vyjížďce veteránů z Přerova na Helfštýn | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Ještě do konce srpna měli vlastníci autoveteránů ve svých diářích poznamenané přehlídkové soutěže, nostalgické akce či třeba retro závody. Nově si musí poznamenat ještě jednu vyjížďku, a to na Stanici technické kontroly. Od 1. září vstoupila v platnost novela zákona týkající se provozu historických vozidel. Majitelům veteránů nařizuje jednou za pět let absolvovat technickou prohlídku.

Hlavním důvodem je vyšší bezpečnost na tuzemských silnicích. „Jsou to vozidla, která lze provozovat na pozemních komunikacích. Je proto třeba, aby byla v přiměřené míře zajištěna kontrola jejich technického stavu a byla tedy jistota, že se na našich silnicích budou pohybovat auta, která nepředstavují svým technickým stavem riziko pro účastníky silničního provozu,“ odůvodnil mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský.

Nově na STK musí i majitelé veteránů. Tato povinnost je zřejmě nepotěší

Kvůli nové povinnosti se prodraží i přihlášení veterána do registru historických vozidel. Ještě do konce srpna stačilo získat razítko na historický původ v rámci klubové testace a poté krajská testační komise posoudila technický stav vozu. Následně mohl majitel požádat na úřadech o registraci. Proces vyšel i s poplatky standardně na částku zhruba 2500 korun. Od září sice už „krajští“ komisaři nebudou prověřovat technický stav, ale budou zadávat informace do státního informačního systému technických prohlídek. Záznam poslouží pro technickou prohlídku. Její průměrná cena se podle dat ministerstva dopravy pohybuje v rozmezí od 1200 do 1600 korun.

Zbytečnost a peníze navíc

Novou povinnost v podobě povinných prohlídek na STK nesou sběratelé nelibě. „Při vší úctě, drtivá většina techniků starým autům nerozumí. Dopadne to tak, že pouze přijedeme na kontrolu, kde se zkontrolují výrobní čísla, k tomu zda automobil svítí a brzdí. A ještě za to zaplatíme,“ řekl Zdeněk Renc, který se veteránům věnuje více než čtyřicet let a ve své sbírce má třeba historické Porsche či Jaguára.

Stejně tak hovoří i další sběratelé. „Myslet si, že někdo bude riskovat jízdu po silnici s nebezpečným veteránem, není správné. Majitelé do oprav investují i statisíce korun,“ podotkl majitel historické Škody Octavia Ondřej Pánek.

Novinky na silnicích: Evidenční kontrola platí rok, ztráta techničáku vyjde dráž

O přínosu změn nejsou přesvědčeni ani odborníci. „Jsem z toho rozpačitý. Automobil musí splňovat normy z roku výroby. Jak technik zkontroluje vůz třeba z roku 1930? Bude to, a některé kluby to i potvrzují, jen formalita. Rozumnější by možná bylo stanovit povinnost absolvování technické kontroly od určitého ročníku výroby,“ sdělil mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Resort dopravy však oponuje. Při kontrolách nebudou platit pro všechny veterány stejná pravidla právě kvůli rozdílnému stáří a tehdejším požadovaným normám. „Historická vozidla budou rozdělena do třech základních kategorií. Kontrolní úkony a zejména pak metoda jejich provádění bude přizpůsobena platné legislativě v době uvedení do provozu, a s tím souvisejícím technickým požadavkům,“ podotkl Medelský.

KVÍZ: Poznáte auta, která jste na našich silnicích v minulosti běžně potkávali?

Pomoci technikům s kontrolou má právě záznam od krajských testovacích komisařů. „Žádost o testování bude pro techniky na STK sloužit jako jakýsi návod, tedy budou podle něj postupovat například když budou hledat umístění výrobního čísla,“ píše na svém webu Federace klubů historických vozidel České republiky.

Jezdit s veterány na pravidelné technické prohlídky není česká specialita. Naopak v Evropě je to běžné. Jednou za pět let musí na technickou majitelé veteránů ve Francii, Maďarsku či Litvě. V Německu, Rakousku či Itálii pak každé dva roky.

Kategorie veteránů



- novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972)

- poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972)

- předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953)



Zdroj: MDCR.cz