Co hasí plameny v Hřensku?

Pondělní odpoledne 25. července v HřenskuZdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Požár se za čtyři dny rozšířil na plochu tisíc hektarů. Hasiči proto museli evakuovat asi 450 lidí. „Situaci na místě události zhoršily v pondělních odpoledních a večerních hodinách povětrnostní podmínky,“ uvedli hasiči.

Klíčové je nasazení letecké techniky. Pomoc přitom přichází i ze zahraničí. Do hašení se už dnes zapojily slovenský vrtulník Mi-8 a polský policejní vrtulník Black Hawk. „V tomto okamžiku je to 25 vzletů za hodinu,“ uvedl šéf polských hasičů Andrzej Bartowiak. Zítra odpoledne by měla dorazit i dvě italská letadla Canadair.

VIDEO: Tyto stroje bojují s ohněm ve Hřensku ze vzduchu. Podívejte se

Vrtulníky nabírají vodu přímo ze sousedícího Labe. Italské letouny, která doplňují vodu za letu, budou potřebovat bezpečnější vodní plochu. Podle informací Deníku hasiči pro tento účel uvažovali o zatopeném lomu Milada u Ústí nad Labem.

Prohlédněte si přehled hasicí techniky, která se aktuálně používá při požáru v Hřensku.