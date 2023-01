Operátoři: Vypnout komunikační sítě červeným tlačítkem by byl válečný akt

Někdo na druhém konci světa zmáčkne červené tlačítko a všechny komunikační sítě v Česku utichnou. Je taková představa reálná? Vláda by měla v květnu rozhodovat o tom, jestli některé firmy vyloučí z dodávek technologií do oblastí, které jsou životně důležité pro chod státu. Mobilní operátoři, jejichž komunikační sítě patří do kritické infrastruktury, si ale myslí, že technologická regulace není potřeba.

České komunikační sítě jsou pod útokem neustále. Jen v roce 2022 operátoři zachytili téměř třicet tisíc takzvaných DDoS útoků. | Foto: Shutterstock