Telefonování za jízdy: Řidiči způsobí ročně až deset tisíc nehod

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 20 450 Kč

Úředníci jinde neuvedení pracovník/pracovnice krizového řízení a bezpečnosti. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20450 kč, mzda max. 30750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice organizačního útvaru Kanceláře tajemnice:, pracovník / pracovnice krizového řízení a bezpečnosti, Popis pracovní pozice:, . zajištění činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu ORP, . příprava a koordinace činností při řešení krizových situací, . příprava a koordinace mimořádných událostí, . příprava, řešení nevojenských a vojenských krizových situací, . hospodářská opatření pro krizové stavy, . regulační opatření, . havarijní plánování, . obranné plánování, . povodňové plány, . ochrana utajovaných informací a zvláštních skutečností, . požární ochrana a akceschopnost jednotek SDH, . evidence vojenských hrobů, BOZP, Místo výkonu práce: Vodňany, Doba výkonu práce: na dobu neurčitou, Platové podmínky: platová třída 11 dle NV č.341/2017 Sb., příloha č. 2, (20.450,- Kč až 30.750,- Kč podle délky započítané praxe), Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: nejdříve od 01.07.2018, Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, . dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,, Požadavky:, - v den uzavření pracovního poměru ukončené minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, - orientace v platné legislativě (zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 312/2002 Sb., zákon č. 101/2000 Sb., zákon č. 106/1999 Sb., zákon č. 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 133/1985 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 222/1999 Sb., 585/2004 Sb., zákon č. 412/2005 Sb.,zákon, č. 239/2000Sb.,zákon č. 110/1999 Sb., zákon č. 254/2001 Sb., 219/1999 Sb. a další související legislativy) a schopnost jejich aplikace, - souhlas s bezpečnostním řízením k vydání osvědčení pro seznamování s utajovanými informacemi stupně utajení „VYHRAZENÉ“, - velmi dobré vystupování, . výborné komunikační, organizační a vyjednávací schopnosti, velký smysl pro zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita a ochota nést velkou míru zodpovědnosti, - flexibilita při řešení pracovních úkolů, - odolnost vůči stresu, - výborná čeština a stylistika, - výborná znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook), - řidičský průkaz skupiny B, - ochota dále se vzdělávat, - výhodou je praxe v oblasti krizového řízení a bezpečnosti, osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v příslušném oboru,, - fyzická zdatnost, Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu: Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany nebo odevzdejte na podatelně MěÚ nejpozději do 18.05.2018. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MěÚ., Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení – „pracovník/pracovnice krizového řízení a bezpečnosti“., Bližší informace o výběrovém řízení poskytne Bc. Václav Dvořák - pracovník krizového řízení a bezpečnosti, na tel. 383 379 117., Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:, . jméno, příjmení, titul, . datum a místo narození, . státní příslušnost, . místo trvalého pobytu, . číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana), . datum a podpis, V přihlášce laskavě uveďte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail., Povinné přílohy přihlášky:, . strukturovaný životopis, . originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost. Pracoviště: Město vodňany, nám. Svobody, č.p. 18, 389 01 Vodňany. Informace: Václav Dvořák, +420 383 379 117.