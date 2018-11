Tělesné tresty? Při výchově je používají dvě třetiny rodičů, ukázal průzkum

Zámečníci strojů Zámečníci - svářeči. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Z:29.6.2018.A:31.10.2018. Místo výkonu práce Velké Albrechtice. Požadavky: Svářečský průkaz - svařování dle EN ISO 135 P FW FM2 S s 10,0 PF ml, orientace , v technických výkresech, zkouška ZK 311 (autogen) výhodou, platný průkaz jeřábník, vazač, samostatnost, pečlivost, fyzická zdatnost. Náplň práce: Sestavování dílů do jednotlivých podskupin a celků sestehováním dle výkresové dokumentace, příprava svařovaných ploch, svařování pouzder, kratších svarů a delších svarů přesahujících 1000mm na sestavě, čištění svarového rozstřiku, opravy svarových spojů, výměna svařovacího drátu, hubice, hořáku,, broušení úhlovou bruskou, zabrušování a řezání materiálu. Zaměstnanecké výhody: Stravenky, měsíční a čtvrtletní odměny, zvýhodněné hlasové a datové tarify pro mobilní telefony, odměna za inovaci či úsporu nákladů, od 1. 1. 2019 penzijní připojištění. Telefonický kontakt v době od 7:00 do 15:00 hodin. Osobní kontakt na výše uvedené adrese od 7:00 do 15:00 hodin.. Pracoviště: Lucco a.s., 742 91 Velké Albrechtice. Informace: Lucie Žáková, +420 556 455 140.

Všeobecní administrativní pracovníci BACK OFFICE FE. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 1.6.2018 - zakládání a vedení agendy obchodních případů. SŠ vzdělání s maturitou (zaměření obchod, administrativa), znalost práce na PC (MS Office), znalost práce s webem, základní znalosti v oblasti marketingové podpory, týmový hráč, organizační, komunikační a vyjednávací schopnosti, preciznost, systematický a analytický přístup, schopnost dotahovat do konce., Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení na tuto pozici je vyplnění on-line testu z AJ, který Vám bude ihned po ukončení registrace na web. stránkách http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis odeslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. V případě nevyplnění testu do 24 hodin od obdržení, nebude Vaše žádost posouzena., Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .