Televize a rozhlas začnou vysílat volební spoty uchazečů o Hrad

Veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas dnes začnou vysílat předvolební spoty prezidentských kandidátů. Diváci a posluchači je budou moct sledovat na několika kanálech až do příštího úterý či středy. První kolo se bude konat 12. a 13. ledna, případné druhé pak o dva týdny později.

Čas vymezený pro propagaci současného prezidenta Miloše Zemana vyplňuje jeho stará fotografie, pohled na zasněžený Pražský hrad a nápis Zeman znovu 2018. Klip doprovází fanfára z Libuše. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček dříve ČTK sdělil, že klip Zeman ČT nedodal, "protože by už šlo o osobní předvolební kampaň". Tu vést nechce.

Volební klipy kandidátů

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš přesvědčuje voliče videem, které obsahuje záběry z jeho setkávání s voliči nebo z jeho vystoupeních na veřejnosti. Voličům říká, že možná právě zvažují, koho chtějí za svého prezidenta. "Rozhodnete se pro to, co již znáte, nebo raději pro něco nového?" ptá se jich a dodává, jak by si představoval budoucnost ČR.

Další z favoritů volby Michal Horáček odpovídá na otázku, proč by ho měli lidé volit. Jako důvod uvádí, že nemá "kamarádčoft" s politiky ani byznysmeny. "Vždycky jsem si víc všímal vašich přání a starostí," říká Horáček v klipu složeném z fotografií jeho setkání z regionů. Slibuje, že "za slušné lidi bude vždy bojovat".

Volební klip lékaře a aktivisty Marka Hilšera obsahuje záběry z jeho práce v nemocnici a na vysoké škole nebo ze setkání s občany a blízkými. Hilšer ve videu říká, že dospěl za svůj život k názoru, že má smysl se snažit měnit věci k lepšímu. Slibuje mezi lidi vrátit důvěru a donést na Hrad "naše srdce". "Mě si nikdo nekoupil. Neutrácím milionové dary, a tak je nemusím nikomu splácet," říká ve videu.

Topolánek v klipu s Obamou



Bývalý premiér Mirek Topolánek využil záběry, na kterých se objevuje společně s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou. Ve videu říká, že je česká společnost rozdělena na dva nesmiřitelné tábory a lidé mají obavy, což vyžaduje změnu, sílu na ni i odvahu ji uskutečnit. Realizovat ji může podle něj někdo, kdo není "ani vítač, ani kývač, ani ten, kdo politicky žije ze strachu před nebezpečím" ani "králík z klobouku", jehož názory nikdo nezná.

Vratislav Kulhánek připomíná své pracovní úspěchy a slibuje úctu k práci a pracovitým lidem. Ve videu ho podporují jeho příznivci včetně horolezce Petra Mareše či závodníka Ladislava Křečka. Klip končí ujištěním, že Kulhánek chce pracovat pro voliče a pro ČR.

Hynek chce hájit EU v ČR

Prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka ve volebním spotu v ČT podporuje jeho žena, která mluví o jeho přednostech, vlastnostech i dosavadních úspěších. V rozhlase Hynek kritizuje Evropskou unii a vymezuje se proti některým protikandidátům, kteří podle něj chtějí hájit EU v ČR. "Já chci hájit Českou republiku v Evropské unii," říká.

I někdejší velvyslanec ve Francii Pavel Fischer využil záběry se setkávání s voliči. Pochopil prý při nich, že ne každý má to štěstí, aby jeho hlas byl slyšet. Dodal, že příští prezident musí chránit rodinu, pomáhat slabým, posilovat sebevědomí národa a zvelebovat vlast. "Naše země se musí vrátit na mapu světa a já vím, jak na to," dodává.

Hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig v televizním klipu představuje svůj program. Slibuje v něm naslouchat druhým a snahu nacházet řešení, která by uspokojovala občany. Reprezentovat chce ČR ve shodě s vládou a chce chránit českou korunu. "Budu prosazovat myšlenku, že nejsme malí. Že budeme tak velcí, jak velcí se budeme cítit," říká. V rozhlasu představuje svůj život