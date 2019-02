Vysílací rada zahájila správní řízení s firmou Barrandov Televizní Studio kvůli možnému porušení podmínek licence. Toho se mohla Televize Barrandov dopustit tím, že odvysílala denní zpravodajský přehled Naše zprávy pouze jednou za den. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání to uvedla v tiskové zprávě.

Programové podmínky licence Barrandovu podle rady stanovují, že součástí programové skladby je denní zpravodajský přehled zařazovaný několikrát denně.

Barrandov nejprve zpravodajské Naše zprávy přestal loni v létě úplně vysílat a místo nich zavedl pořad Moje zprávy moderovaný Jaromírem Soukupem. Ten ale rada za zpravodajský nepovažuje a upozornila televizi na porušení podmínek licence. Barrandov proto Naše zprávy v lednu znovu zavedl, ale pouze jednou denně krátce před půlnocí.

Jedenáct pořadů moderovaných samotným majitelem

Televize na konci ledna oznámila, že zruší diskusní pořady Aréna Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa, Jaromír Soukup LIVE a také Týden podle Jaromíra Soukupa. Soukup do té doby moderoval 11 pořadů. Soukup uvedl, že důvodem je bezobsažnost toho, co v nich politici říkají. Podle něj se do jeho televize vrátí, až se polepší.

Podle údajů Asociace televizních organizací skupině Barrandov Televizní Studio klesl loni celodenní podíl na sledovanosti o 1,7 procentního bodu na sedm procent.

Soukup televizi ovládl v roce 2013. Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media minulý měsíc také založil politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Hnutí se podle Soukupa bude ucházet o zájem voličů, neupřesnil ale zda už v letošních květnových volbách do europarlamentu.