Telička: Zeman by po znovuzvolení respektoval vládu méně než teď

Prezident Miloš Zeman neplní své sliby a v případě svého znovuzvolení by respektoval vládu ještě méně než dosud. Novinářům to dnes řekl místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (nestraník), podle kterého by opětovné zvolení Zemana bylo špatnou zprávou pro Česko. Sám zvažuje volbu Jiřího Drahoše, Michala Horáčka nebo Pavla Fischera, definitivně se ještě nerozhodl.

"Těžko hledám slib, který by Zeman splnil," řekl Telička, který v uplynulých týdnech vedl na internetu kampaň, v níž na nesplněné sliby upozorňoval. Mimo jiné v ní připomněl Zemanův slib z doby před jeho prvním zvolením, že by o druhé funkční období neusiloval, slib, že si Zeman nepřivede na Hrad žádné poradce, nebo prohlášení, že by prezident neměl vést jinou zahraniční politiku než vláda. Zejména kvůli zastávání jiné zahraniční politiky než kabinet Telička Zemana v minulosti kritizoval. Nejsilněji to bylo patrné loni při Zemanově projevu v Radě Evropy, kde prezident v rozporu s postojem vlády označil ruskou anexi Krymu za hotovou věc a vyzval ke zrušení sankcí, které EU a USA na Rusko kvůli tomuto činu uvalily. ČTĚTE TAKÉ: OLAF u Čapího hnízda mluví o lžích, zatajování informací a podvodu "Myslím, že Miloš Zeman ve druhém mandátu může být ještě autonomnější od vlády než v prvním mandátu. A pak si musíme položit otázku, kdo vlastně má vliv na politiku Hradu," řekl. Zeman bývá kritizován kvůli angažování poradce Martina Nejedlého, který má vazby na ruské podnikatelské prostředí. Telička dnes uvedl, že se zatím nerozhodl, pro koho bude v prezidentské volbě hlasovat. Podle něj ale je důležité, aby daný kandidát byl kvalitní a proevropský. Zároveň uvedl, že uvažuje i takticky, chce, aby rozdíl mezi Zemanem a jeho soupeřem nebyl po prvním kole příliš velký a aby se nevytratila motivace voličů. ČTĚTE TAKÉ: Babišova vláda slibuje vlaky zdarma pro důchodce a studenty

Autor: ČTK