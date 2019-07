Policisté od dubna do konce června zadrželi 1328 lidí, kteří v České republice pobývali nelegálně. Oproti prvním třem měsícům tohoto roku jejich počet mírně klesl - v lednu až březnu bylo zadržených cizinců o 44 více. Za celé první pololetí tak zajistila policie v Česku 2700 přistěhovalců. Nejvíce jich pocházelo stejně jako dříve z Ukrajiny. Vyplývá to ze čtvrtletní zprávy o migraci ministerstva vnitra.

Mírně poklesl také počet migrantů, kteří přes Česko projížděli do dalších zemí. Policie jich ve druhém čtvrtletí zadržela 50, od ledna do konce června pak 109. Byli převážně z Iráku, Afghánistánu, Sýrie a Jemenu. "Nejvíce osob cestovalo do Německa a Velké Británie," uvedlo ministerstvo.