Teploty se mají pohybovat kolem 20 stupňů, zřejmě od poloviny týdne se může místy objevit slabý déšť nebo občasné přeháňky.

V dalších týdnech se má sice pozvolna ochlazovat, ale není vyloučeno, že nadprůměrně teplé počasí potrvá i poslední týden v říjnu. Množství srážek v příštích čtyřech týdnech nevybočí z hodnot, které jsou pro toto období roku obvyklé. Vyplývá to z dlouhodobé prognózy a týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Celkově budou teploty v období od poloviny října do 10. listopadu nad normálem," uvedli meteorologové.

Srážky budou první dva týdny průměrné. O něco více pršet má na přelomu října a listopadu. Týden od 4. listopadu by měl být relativně suchý. "Období od 14. října do konce první listopadové dekády by mělo být jako celek srážkově normální," uvádí měsíční výhled.

Průměrná teplota v Česku od 14. října do 10. listopadu je 6,3 stupně Celsia. Nejtepleji touto dobou bylo loni s průměrnou teplotou 9,6 stupně. Naopak největší zimu zažili Češi v roce 1974, kdy průměrná teplota dosáhla 3,3 stupně Celsia.