Teplého počasí si užijeme i nadále. Příští týden bude až 27 stupňů

Nařízení o plošném očkování zdravotníků vydal v pátek ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek. Za poslední týden přibyli v metropoli tři noví pacienti se spalničkami, všichni byli dospělí. Nařízení se týká 508 pražských zdravotníků. Vyplývá to z podkladů, které získali hygienici od nemocnic. Na očkování mají necelý měsíc, všechen personál by měl vakcínu dostat do 30. května.