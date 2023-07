Čtvrtý den v řadě padly v Česku teplotní rekordy. V úterý ale pouze na třech ze zhruba 160 dlouhodobě měřících stanic, jedna další pak dosavadní maximum pro 11. červenec vyrovnala. Nejtepleji bylo v Plzni-Bolevci, kde naměřili 34,7 stupně Celsia. Pro tuto stanici to ale rekord nebyl. ČTK to sdělila Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Tropické teploty v Praze. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Radek Cihla

Nový rekord pro dnešní den má stanice Český Krumlov, a to 33,2 stupně. V Temelíně pak bylo 31,8 stupně Celsia, čímž padlo 13 let staré maximum. Horská Kvilda na Šumavě zaznamenala 27,7 stupně Celsia, i to je nový rekord. Hojsova Stráž na Klatovsku s teplotou 29,7 stupně dosavadní maximum vyrovnala.

Na čtyřech místech Česka bylo v úterý odpoledne více než 34 stupňů. Nové rekordy to ale nebyly. Vedle Plzně-Bolevce naměřily tak vysokou teplotu stanice Plzeň-Mikulka a Dobřany u Plzně. Čtvrtým místem pak byly Neumětely na Berounsku.

Vysoké teploty budou pokračovat

Vysoké teploty mají být v Česku i ve středu. Nad 31 stupňů Celsia by se měly dostat zejména na jižní a střední Moravě. V noci na středu ale zasáhnou Česko také bouřky, které mohou být na západě silné. Směrem na východ by měly postupně slábnout. Další bouřky se budou tvořit ve středu odpoledne a večer.

Kvůli teplému a suchému počasí platí v celé zemi až do odvolání výstraha před vznikem požárů. Avizované bouřky podle meteorologů riziko nijak výrazně nesníží. Některé kraje už zakázaly kouření a rozdělávání ohně na rizikových místech, jako jsou lesy, parky a okolí skladů sena a slámy.