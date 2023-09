V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Nejvíce stupňů naměřili na Litoměřicku

ČTK

Třetí den v řadě ve čtvrtek v Česku padaly teplotní rekordy na desítkách míst. Zaznamenalo je 54 ze 162 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 27,8 stupně Celsia. ČTK to řekla Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Okolo 27 stupňů by se měly nejvyšší teploty pohybovat i v pátek, poté se ochladí.

Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Lukáš Kaboň