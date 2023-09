Třicet stupňů i v září. Česko zaznamenalo teplý den, někde padly rekordy

ČTK

Česko v sobotu zažilo velmi teplý den. Rekordy pro 9. září padly na devíti ze 163 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Na pěti místech se pak teplota vyšplhala alespoň na tropických 30 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Praze - Komořanech, a to 30,4 stupně Celsia. Pro tuto stanici to ale rekord nebyl. ČTK to řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační snímek | Foto: DENÍK/Milan Jaroš