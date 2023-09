Meteorologové zaznamenali rekordní teplotu pro 26. září na čtvrtině ze 162 dlouhodobě měřících stanic. Na východě Čech a na Moravě bylo i přes 27 stupňů Celsia. Vůbec nejvíc ukázal teploměr v Hrušové na Orlickoústecku, kde bylo 27,6 stupně. Vyplývá to z informací na facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Úterý tak bylo letním dnem, kdy maximální teplota dosáhne anebo překročí 25 stupňů Celsia. „Rekord pro 26. září padl na čtvrtině ze 162 stanic s řadou měření dlouhou alespoň 30 let, nejčastěji na Moravě a ve východních Čechách,“ uvedli meteorologové.

Do 17:00 teplota vedle Hrušové překročila 27 stupňů Celsia také ve Starém Městě u Uherského Hradiště a ve Šternberku na Olomoucku. V obou těchto místech teploměr ukázal shodně 27,5 stupně, ve Starém Městě padl rekord z roku 2006.

Letní s teplotami nad 25 stupni by měly být i další tři dny. ČHMÚ předpovídá ve středu a v pátek až 27 stupňů Celsia, ve čtvrtek až 26 stupňů. O víkendu by se mělo ochladit, denní maxima by v sobotu i v neděli měla jen mírně přesáhnout 20 stupňů.

Srážky v následujících dnech meteorologové neočekávají, přeháňky se mohou objevit od pátku.