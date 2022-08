Teploty v Česku se dostaly až nad 35 stupňů. Večer ale přijde déšť

ČTK

Teplotní rekordy pro 18. srpen dnes padly či byly vyrovnány zhruba na polovině stanic, které měří teplotu v Česku alespoň 30 let. Na deseti stanicích přesáhla dnešní odpolední maxima teplotu 35 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, a to 36 stupňů Celsia. ČTK to řekla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Teploty vystoupaly až nad 35 stupňů - ilustrační foto | Foto: ČTK