Teplý vítr, internet v metru a stonásobný vrah u soudu: Vteřiny dne

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 16 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci technicko - administrativní pracovník v IT oddělení. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zajišťování administrativní práce pro odd. IT, správa nemocničního inform. systému, editace webových a intranet.stránek PNvD, aktualizace podpůrných IS, zajišťování nového nastavení IS, evidence software, telefonická podpora uživatelům.. Pracoviště: Psychiatrická nemocnice v dobřanech, Ústavní, č.p. 341, 334 41 Dobřany. Informace: Vytisková Soňa, Podhadská Eva, +420 377 813 111,377 813 112.