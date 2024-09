Celý rozhovor s Terezou Matějčkovou najdete ZDE.

V rozhovoru pro Deník se Matějčková zamýšlí i nad letošními povodněmi. „Obdivuji, jak v naprosté většině míst to bylo zvládnuto, a zkušenost z minulých záplav se do profesionálního výkonu záchranářů i samospráv nepochybně otiskla. Nietzsche říkal, že co nás nezabije, to nás posílí. Já jsem si to pro sebe přeformulovala do teze: Co nás nezabije, to nás přizabije a trochu posílí. Už jenom pocit, že člověk překonal něco těžkého, povodeň, nemoc, úmrtí někoho blízkého, je velmi posilující zážitek. Běžné překážky se nám pak jeví jako prkotina v porovnání s tím, co jsme zvládli. Ovšem za všechno se platí, i za takovou zkušenost. V jejím důsledku můžeme být křehčí, ale také cyničtější, zatvrzelejší. Opravené domy už nikdy nebudou vypadat jako novostavby. A katastrofa v sobě nese význam toho slova, tedy převržení, zánik, pohromu, což znamená, že mnozí to nezvládnou.“

close info Zdroj: Deník/Zbyněk Pecák zoom_in Tereza Matějčková deset let přednášela na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, psala eseje a knihy.

Nacvičujme určitý typ netečnosti

Není ale těch katastrof už moc na to, aby je lidé zvládli bez újmy na duševním zdraví? „Jakkoli je normální připomínat si kaskádu krizí z posledních let, někdy se mi to jeví neúčelné. Jako bychom chtěli stále dokola prožívat své stresy a někdy je až nafukujeme. Efektivnější je postavit se k tomu realisticky. Lidský život nesestává z velkých světových událostí, ale z malých dějin. A v nich se i během zlých let leccos podařilo a udělalo nám radost. Dál se rodily děti, lidé se rozcházeli a scházeli, vycházely knížky, točily se filmy. Na tom je třeba stavět, a není to žádná lhostejnost," říká filozofka.

Podle ní by si lidé měli dokonce nacvičovat určitý typ netečnosti a nevystavovat se od rána do večera neštěstím celého světa. „V momentě, kdy nejsem schopna tu velkou světovou krizi vyřešit, budu jen morálními výkřiky otravovat diskusi těch, kteří o daném problému skutečně něco vědí a mohou s ním něco reálně udělat.“ A k tomu Matějčková podotýká, že Facebook a Instagram „jsou mašiny na moralizování“.

Rozděleni politikou

V další části interview se věnuje jevu „Trump divorce“, tedy situaci, kdy politika rozděluje rodiny, páry, přátele. „Během posledních let se však tato linie vyostřila. Zažili jsme období, kdy jsme byli smířlivější a dokázali jsme se spolu bavit podstatně lépe a unést, že třeba manžel nebo dcera to vidí jinak. Na americké politické scéně je ten nárůst dramatičnosti v posledních letech patrný o něco více, ale je všudypřítomný. Když někoho označíte jako ďábla, nechcete sdílet domácnost nebo vztah s někým, kdo podporuje ďábla," vysvětluje.

„Tím vůbec neříkám, že odsudek je zakázán. K hádkám má docházet. Umíte-li se s někým pohádat, projevujete tím vůči svému protějšku velkou důvěru. Dovolit si bouchnout do stolu je znamením dobrého vztahu. Když ale jenom kolem sebe našlapujete a v zákrytu stavíte nějaké miny, aby ten druhý sám vybouchl, je to konec zdravé diskuse,“ míní filozofka a publicistka.