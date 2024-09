Obyvatelé téměř celé České republiky v minulých dnech zažívali dny hrůzy a zkázy. Co vám běželo hlavou, když jste viděla obce a města pod vodou?

První myšlenka byla, jak to pro lidi ze zasažených oblastí musí být hrozně těžké. A také jak stateční jsou záchranáři. A nebyla bych upřímná, kdybych neřekla, že jsem pocítila úlevu, že jsem síly živlu byla ušetřena. Pak mě také napadlo, že by bylo záhodno umenšit potřebu všechno neustále komentovat na sociálních sítích. Všimla jsem si, že tam byli zahrnuti kritikou lidé, kteří se hned neevakuovali. Objevovaly se tam výzvy, ať si tu pozdější záchranu zaplatí, protože se pro ně hasiči museli vracet. Postižení lidé se ocitli v extrémně složité situaci, takže podle mě byla na místě spíš mírnost. Rozumím politikům, kteří opakují, že občané jsou povinni poslechnout příkaz k evakuaci. To je něco jiného, mně vadí přicmrndávači na sociálních sítích, kteří se nad tím povýšeně pobuřují a naznačují, že takoví nezodpovědní jedinci by snad ani neměli existovat. Většina z nich ale takovou katastrofu zažila poprvé v životě, a to, že se v podobných výjimečných situacích člověk nezachová hned správně, je docela přirozené.

Na druhou stranu platí, že se zkušeností z let 1997 a 2002 se aktuální povodeň zvládla mnohem lépe. Když prezident republiky řekl, že z této pohromy můžeme vyjít silnější, souhlasila jste s ním?

Obdivuji, jak to v naprosté většině míst bylo zvládnuto a zkušenost z minulých záplav se do profesionálního výkonu záchranářů i samospráv nepochybně otiskla. Nietzsche říkal, že co nás nezabije, to nás posílí. Já jsem si to pro sebe přeformulovala do teze: Co nás nezabije, to nás přizabije a trochu posílí. Už jenom pocit, že člověk překonal něco těžkého, povodeň, nemoc, úmrtí někoho blízkého, je velmi posilující zážitek. Běžné překážky se nám pak jeví jako prkotina v porovnání s tím, co jsme zvládli. Ovšem za všechno se platí, i za takovou zkušenost. V jejím důsledku můžeme být křehčí, ale také cyničtější, zatvrzelejší. Opravené domy už nikdy nebudou vypadat jako novostavby. A katastrofa v sobě nese význam toho slova, tedy převržení, zánik, pohromu, což znamená, že mnozí to nezvládnou.

Právě. Není těch pohrom v posledních letech už moc na to, abychom z toho vyšli bez újmy? Covid, válka na Ukrajině, teroristická akce Hamásu, uprchlická a energetická krize.

Souhlasím, že žijeme v náročné době s inflací katastrof. Psychiatři a psychologové oprávněně bijí na poplach. Přesto se tady v Česku pořád nacházíme v klidnější části světa a jakkoli je normální připomínat si kaskádu krizí z posledních let, někdy se mi to jeví neúčelné. Jako bychom chtěli stále dokola prožívat své stresy a někdy je až nafukujeme. A vážně si myslíme, že je morálně ctnostné říkat, jak jsme z těch katastrof v koncích. Efektivnější je postavit se k tomu realisticky. Lidský život nesestává z velkých světových událostí, ale z malých dějin. A v nich se i během zlých let leccos podařilo a udělalo nám radost. Dál se rodily děti, lidé se rozcházeli a scházeli, vycházely knížky, točily se filmy. Na tom je třeba stavět, a není to žádná lhostejnost. Měli bychom si dokonce nacvičovat určitý typ netečnosti a nevystavovat se od rána do večera neštěstím celého světa. V momentě, kdy nejsem schopna tu velkou světovou krizi vyřešit, budu jen morálními výkřiky otravovat diskusi těch, kteří o daném problému skutečně něco vědí a mohou s ním něco reálně udělat.

Větou o morálních výkřicích bychom asi mohli charakterizovat naši současnost. Těch jsme dnes a denně svědky na sociálních sítích.

Facebook a Instagram jsou mašiny na moralizování. Důraz na morálku má samozřejmě i své světlé stránky, je potřeba vyjádřit, že někdo stojí na dobré straně, nebo na ní nestojí. Je to způsob, jakým poznáváme skutečnost.

Jenže víme vždycky, která strana je dobrá?

To nevíme. A proto hrozí, že se zabetonujeme v určité pozici a už se ze sevření morálky neosvobodíme. Před morálkou jako silnou zbraní v pozitivním i negativním smyslu je tedy třeba varovat. Byli jsme nedávno svědky atentátů na politiky, střílení si zažila pražská filozofická fakulta. Člověk si pak klade otázku, zda hypermorální vidění světa, kdy neotřesitelně víme, kdo je dobrý a kdo zlý, neusnadňuje určitý způsob jednání, kupříkladu to, že někdo vezme do ruky zbraň a jde si to s jím vnímaným zlem vyřídit tímto způsobem. Jeden z mých oblíbených myslitelů Niklas Luhmann říká, že morálka je polemogenní, to znamená, že vytváří boj. Když budeme ve sporu a sebe prohlásím za tu dobrou, automaticky vás postavím do role té špatné. A se špatnými lidmi je přece správné zacházet přehlíživým způsobem.