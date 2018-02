Terorismus a migrace. Hlavně o nich bude Šlechtová jednat v Mnichově

Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) chce na mnichovské bezpečnostní konferenci probrat s resortními kolegy zejména problematiku terorismu a migrace. Připravuje se také její bilaterální schůzka s iráckým premiérem Hajdarem Abádím o působení českých vojáků v Iráku a o budoucím vyslání mírové mise NATO do této blízkovýchodní země. Řekla to dnes novinářům před odletem do bavorské metropole.

Šlechtovou čekají v Mnichově především schůzky s minstry obrany zemí Severoatlantické aliance. "Budeme debatovat témata typu terorismus, dotkneme se i migrace, Ruska. Budeme se bavit i o hrozbách ze Severní Koreje," řekla. V otázce migrace očekává i diskusi o tom, jak bránit migračním proudům přímo v afrických zemích, odkud většina uprchlíků přichází. ČTĚTE TAKÉ: Plán Šlechtové? Děti se mají učit bránit vlast, armáda popřemýšlet o vrtulnících Na schůzce se švédským ministrem obrany Peterem Hultquistem chce Šlechtová jednat o životnosti stíhaček JAS-39 Gripen. S německou ministryní obrany Ursulou von der Leyenovou chce mluvit o německých plánech na nákup vojenských vrtulníků, a to v souvislosti s tím, že i česká armáda zvažuje podobnou akvizici. Šlechtová usiluje také o schůzku s Abádím, s nímž měl původně jednat premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), který ale kvůli nemoci nakonec do Mnichova nejede. "Zájem z naší strany trvá. Už jen proto, že včera (ve čtvrtek) na jednání ministrů obrany NATO jsme odsouhlasili mírovou misi pod hlavičkou NATO do Iráku," řekla. Připomněla, že v Iráku už nyní působí zhruba padesátka českých vojáků. Mnichovská bezpečnostní konference, která potrvá do neděle, patří mezi nejvýznamnější světová diskusní fóra o otázkách obrany a diplomacie. Její 54. ročník by se měl zaměřit na problém zpochybňování mezinárodního řádu, evropskou bezpečnostní politiku nebo konflikty na Ukrajině a Blízkém východě. Česko kromě Šlechtové zastupuje také ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). ČTĚTE TAKÉ: Ministryně Šlechtová si v Afghánistánu vyzkoušela jízdu v obrněném vozidle

Autor: ČTK