Lednicko–valtický areál na Břeclavsku je za normálních okolností magnetem pro domácí i zahraniční turisty. Památka zapsaná na seznamu UNESCO každý měsíc lákala desetitisíce návštěvníků. Letos je to zatím bída.

Projdou se venku a jdou

Zatímco předloni v Lednici uvítali v průměru přes třicet tisíc lidí měsíčně, za letošní červen to je jen osmnáct tisíc. „Mívali jsme i dvacet zájezdů za den, letos žádný. Velký pokles zájmu pozorujeme i u tuzemských rodin,“ uvedla kastelánka zámku Ivana Holásková. Zahraniční turisté zůstali doma, domácí se podle kastelánky často bojí podmínek, za jakých se dovnitř památek vstupuje.

„Odrazovat je může to, že při vstupu musí prokazovat bezinfekčnost a je pro ně složité se v opatřeních orientovat,“ říká Holásková. Za pravdu jí dává i valtický kolega Richard Svoboda. „Nikdo nechce chodit na prohlídce hodinu v roušce,“ doplňuje valtický kastelán.

Šetříme kde to jde

O tom, jak koronavirus zamával s čísly, svědčí například i bilance jihočeských objektů ve správě Národního památkového ústavu. Podle tiskové mluvčí památkářů Markéty Slabové navštívilo v prvním pololetí roku 2019 více než desítku jihočeských hradů a zámků celkem přes 383 tisíc lidí. Vloni to bylo 125 tisíc, letos jen 70 tisíc lidí. Obdobný sešup potkal i tržby.

A právě peníze ze vstupného budou kastelánům chybět na větší opravy. „Máme úsporná opatření v provozních výdajích. Po měsících se dělají kalkulace. Platí se jen nejnutnější. Voda, plyn, elektřina. Omezily se brigádnické síly. Velké stavby se posunuly,“ říká Pavel Slavko, kastelán Hradu a zámku Český Krumlov.

Nová pravidla

Druhá půlka prázdnin by ale v tuzemských památkách mohla být přece jen veselejší. Ministerstvo zdravotnictví totiž od srpna rozvolnilo podmínky pro vstupy do hradů, zámků či muzeí. Dříve platilo, že podmínky systému OTN (Očkování, Test, prodělání Nemoci) neplatí pro skupiny do deseti lidí, nově to bude až dvacet lidí. Takto veliká skupina se dovnitř dostane i bez zkoumání testů či očkování. „Příkladem mohou být například hromadné prohlídky při návštěvě hradů, zámků či zoologických zahrad,“ potvrzuje mluvčí resortu zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Nutností dál zůstane jen nasazený respirátor.

Nově je rovněž možné naplnit prostor až do 75 procent celkové kapacity. Dosud platilo pravidlo jedna osoba na 10 m².