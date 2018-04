Těšte se, bude teplo. Meteorologové předpovídají až 18 stupňů Celsia

Nadcházející dva týdny budou podle meteorologů teplé. Příští týden se průměrná teplota vyšplhá dokonce k 18 stupňům Celsia, což je v této části roku značně neobvyklé. Ve druhé půlce dubna ale přijde ochlazení. Vyplývá to z měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Období od 9. dubna do 6. května bude jako celek teplotně průměrné či spíše slabě nadprůměrné. Oteplovat se bude až do půlky dubna, kdy by se teploty měly vrátit k normálu. "Začátkem května budou teploty o něco nižší než obvykle," předpokládají meteorologové.

Z hlediska srážek budou následující čtyři neděle zpočátku převážně suché, později ale bude deště přibývat. "Začátkem května očekáváme již průměrné množství srážek," uvádí ČHMÚ.

Dlouhodobá průměrná teplota v období od 9. dubna do 6. května je v Česku 9,6 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1982, kdy se v tomto období průměr dostal jen na 5,7 stupně. Naopak v roce 1952 se vyšplhal na 13,5 stupně, což je dosud nejvíce. Průměrný srážkový úhrn je 41 milimetrů.