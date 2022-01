PŘEHLEDNĚ: Pravidla testování v zaměstnání. Jak často bude, co hrozí odmítačům

Vláda opět zpřísňuje opatření v boji s koronavirem. Kvůli dvoj- až trojnásobně nakažlivější variantě omikron budou muset firmy povinně testovat své zaměstnance, a to od 17. ledna. V prvních dvou týdnech dvakrát týdně. Vláda si od častějšího testování slibuje zploštění křivky denních přírůstku nově nakažených a zvládnutí epidemie. Už od úterý 11. ledna se zkracuje i karanténa, a to na pět dní. Jak bude testování probíhat a zda po pětidenní karanténě budou moci i neočkovaní lidé do hospody či na koncerty, se dočte v přehledu Deníku.

Testování v závodě Gerresheimer v Horšovském Týně. | Foto: Deník/Klára Mrázová

Kdy začne testování zaměstnanců ve firmách?

Oficiálně je znovuzavedení povinného testování všech zaměstnanců stanoveno na pondělí 17. ledna. Pro řadu firem se ovšem nejedná o zásadní změnu – testují své lidi pravidelně už nyní. ON-LINE ke covidu čtěte ZDE Jak často se budou muset podrobit zaměstnanci testu?

V prvních dvou týdnech to bude dvakrát týdně. Přesné dny stanovené nejsou, ovšem mezi testy musí být odstup tří až pěti dnů. Není vyloučeno, že opatření v podobě zvýšené frekvence testování potrvá nakonec i tři týdny. Podle vlády bude záležet na vývoji očekávané epidemické vlny. Proč dvakrát týdně?

Je to kvůli šíření nové mutace omikron. Ta je oproti verzi delta, jak ukazují data z jiných evropských zemí či USA, až téměř čtyřnásobně nakažlivější. Cílem vlády je pomocí testování zachytit nástup epidemické vlny a zamezit vysokého počtu nakažených v jeden okamžik. Vláda kvůli omikronu upravila opatření: kratší izolace a testování zaměstnanců Vztahuje se povinnost testování i na očkované?

Ano. Testovat se budou muset naprosto všichni lidé, tedy i očkovaní či s prodělanou nemocí Covid-19 v uplynulých 180 dnech. Doposud se ve firmách jednou týdně testují neočkovaní zaměstnanci a ti, kteří neprodělali nemoc. Platí povinnost testování i pro OSVČ?

Ano. I oni se musí dvakrát v týdnu otestovat antigenním samotestem. Výjimku mají pouze ti, kteří se na pracovišti nesetkávají s dalšími osobami. Jakými testy se budou zaměstnanci testovat?

Antigenními sebetestovacími. I když podle některých odborníků mohou být méně citlivé na mutaci omikron, nejedná se zatím o zásadní rozdíl a většinu nakažených by měly antigenní testy odhalit. Co se bude dít, pokud zaměstnanec odmítne test?

Zaměstnanec má právo odmítnout testování. Firma jej musí nahlásit na krajskou hygienickou stanici a následně budou následovat opatření – dotyčný bude muset nosit respirátor, dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních zaměstnanců. Rovněž se bude muset stravovat odděleně. Omikron i více testů. V Česku poprvé za 14 dní přibylo přes 10 tisíc nakažených V případě, že antigenní test vyjde pozitivně: co se bude dít?

Dotyčný zamíří do karantény. Pokud má příznaky nemoci, kontaktuje svého lékaře, následně absolvuje PCR test a v případě potvrzení výsledku je zahájená léčba. V případě, že člověk nemá žádné příznaky, je pouze v karanténě. Pro její ukončení nemusí podstupovat PCR test. Kolik dnů v karanténě dotyčný stráví?

Od úterý 11. ledna se sjednocuje doba karantény a izolace na 5 kalendářních dnů. „Je to kvůli tomu, že omikron je rychlá nákaza s rychlým nástupem,“ vysvětluje změny ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Do té doby i nadále platí izolace v trvání 14 dnů a sedmi denní karanténa ukončená negativním výsledkem PCR testu. Lze ukončit pětidenní karanténu dříve než po vypršení termínu?

Ano, a to za předpokladu absolvování PCR testu s negativním výsledkem. Poté se lze vrátit do práce. PCR testy budou k dispozici všem?

Očkovaní či lidé s prodělanou nemocí se mohou nově nechat otestovat zdarma pětkrát v jednom měsíci. Doposud byl limit maximálně 2 testy. Neočkovaní lidé si musí test i nadále zaplatit. Češi často chybují. Bez PCR testu certifikát nedostanou, potvrdil Válkův resort Znamená nařízená pětidenní karanténa na základě pozitivního antigenního testu prodělání nemoci?

Ne. Certifikát o prodělaném onemocnění je podle ministerstva zdravotnictví vždy a jedině vystavován na základě PCR testu. Jiná další možnost není. Viz dřívější článek ZDE . Nebude možné, aby lidem po návratu z pětidenní karantény začala běžet půlroční lhůta, kdy i bez očkování mohou do restaurací či na koncerty. To bude i nadále vyhrazeno jen pro očkované a po nemoci. Mají očkovaní stále výhodu, že nemusí v případě rizikového kontaktu do karantény?

Tato výhoda končí. Nově budou muset do karantény naprosto všichni - neočkovaní, očkovaní i lidé s prodělanou nemocí v blízké době. Testování znamená zvýšené náklady pro firmy. Dostanou nějaké peníze?

Antigenní samotesty budou podle ministra zdravotnictví hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a to konkrétně z fondu rezerv. Firmy obdrží příspěvek ve výši 60 korun za jeden test.