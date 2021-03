Lidé se budou moci testovat doma, říká vicepremiér Jan Hamáček

Firmám bude během týdne k dispozici několik milionů samoodběrných testů, což by mělo výrazně zlepšit epidemiologickou situaci. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) je to ale jen první krok. „Se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR jednáme o spuštění pilotního projektu, na jehož základě by zdravotní pojišťovny v rámci fondu prevence hradily testy všem svým pojištěncům,“ řekl Hamáček Deníku. Vše by se mělo spustit v řádu několika dnů.

Jan Hamáček. | Foto: Deník / Martin Divíšek

V pátečním rozhovoru Deníku předseda ČSSD a ministr vnitra také rozebírá důvody, kvůli nimž jsme se podle něj dostali z hlediska epidemie do situace nejhoršího evropského státu. „Mimo jiné šlo o neochotu pana premiéra používat standardní metody krizového řízení a místo nich vytvářet různé ad hoc instituce, které nefungují vždy ideálně,“ míní. Kolik Čechů prodělalo covid? Daleko více, než se myslelo, naznačila studie Přečíst článek › Věnuje se i tématu možné výměny šéfa ministerstva zdravotnictví, které podle koaliční dohody spravuje hnutí ANO. „Kdyby k výměně resortů zdravotnictví za zahraničí došlo, ČSSD by byla schopna nabídnout několik velmi kvalitních kandidátů na ministra zdravotnictví, ať je to Miloslav Ludvík, Jiří Běhounek, či několik dalších zkušených ředitelů nemocnic,“ sdělil Hamáček. Více si můžete přečíst v pátečním tištěném vydání vašeho regionálního Deníku.