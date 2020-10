„Domlouváme se s praktickými, že by testovali u sebe a pak posílali dále do systému jenom ty případy, které budou bezpříznakové,“ řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Jinými slovy by praktici odchytili jednoznačně nakažené a na kvalitně lepší testy by posílali ty, u nichž by neměli jistotu, zda u nich nákaza přece jen není.

Počet testů by podle ministra mohl vzrůst až na osmdesát tisíc denně. To by umožnilo zachytit více nakažených a zabránit šíření nemoci.

Vláda včera také schválila působení až 300 vojenských zdravotníků ze zemí Evropské unie a NATO. „Přijedou sem a budou pomáhat našim zdravotníkům,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).