Babiš chce zrušit tendr na testování žáků. Člen komise podal oznámení na policii

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít, aby byla soutěž na dodávku testů do škol zrušena. Nákup chce svěřit Správě státních hmotných rezerv, řekl to serverům Seznam Zprávy ČT. Babiš už dopoledne výběrové řízení kritizoval. Panují podle něj pochybnosti ohledně dodavatele. Ministr vnitra Jan Hamáček v sobotu večer také uvedl, že člen komise hodnotící nabídky na testy podal policii oznámení kvůli nestandardnímu působení na výběrovou komisi. Babiš rovněž zpochybnil návrat maturantů a devátých ročníků do škol k začátku března. Podmínkou podle něj bude příznivá epidemická situace, což v současné době není.

Premiér Andrej Babiš (vpravo) a ministr vnitra Jan Hamáček | Foto: ČTK / ČTK

Hamáček serveru Aktuálně.cz řekl, že meziresortní výběrová komise z tendru vyřadila firmu Chironax i proto, že na ni vyvíjela „nestandardní” nátlak. Odkazovat se měla na komunikaci s premiérem Andrejem Babišem (ANO). „Policie dnes přijala oznámení jednoho z členů hodnotící komise k veřejné zakázce - nákup antigenních testů pro testování na školách. Důvodem je nestandardní působení na výběrovou komisi," napsal na svém twitteru Hamáček @PolicieCZ dnes přijala oznámení jednoho z členů hodnotící komise k veřejné zakázce - nákup antigenních testů pro testování na školách. Důvodem je nestandardní působení na výběrovou komisi. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 20, 2021 Ministerstvo vnitra v pátek oznámilo, že antigenní testy pro testování ve školách bude dodávat firma Tardigrad International Consulting. Podle úřadu byla společnost jediná, která splnila jak formální podmínky, tak požadavky na cenu a na schopnost dodat požadované množství testů včas. Smlouva byla podle vyjádření Hamáčka na twitteru podepsána v pátek. Společnost má dohromady dodat 3 654 000 testů do 15. března, cena za test včetně dopravy je 65 korun, uvedlo ministerstvo vnitro v pátek v tiskové zprávě. Podle ministerstva byla společnost jediná, která splnila jak formální podmínky, tak požadavky na cenu a na schopnost dodat požadované množství testů včas. Covid v Česku nepolevuje. Za pátek přibylo opět přes 11 tisíc nakažených Přečíst článek › Server Seznam Zprávy napsal, že vybraná firma podle zadávací dokumentace však nesplnila podmínky soutěže. Tendru se podle něj účastnila i společnost Chironax, která nejenže garantovala požadovanou dodávku testů v termínu podle výzvy ministerstva vnitra, ale nabídla i lepší cenu. Ministerstvo vnitra na dotaz serveru uvedlo, že Chironax vyhodnotilo jako rizikovou z hlediska ekonomických dat i spolehlivosti, přestože podle Seznam Zprávy dodává ochranné pomůcky i SSHR. Babiš: Nejasné a kontroverzní věci Babiš poté serveru řekl, že kolem soutěže je "tolik nejasných a kontroverzních věcí", že bude chtít, aby byla okamžitě zrušena. Poznamenal, že testy od čínského výrobce nabízejí Česku tři firmy. "A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost a i přesto soutěž vyhrála," řekl Babiš. "Myslel jsem, že si vše vysvětlíme v pondělí na vládě. Nechápu, proč pan premiér bojuje za firmu, která se i jeho jménem snažila od pondělí zakázku nestandardně získat," uvedl Hamáček na twitteru v reakci na vyjádření Babiše. Dodal, že SSHR opakovaně testy odmítla nakupovat, a proto tento úkol Babiš zadal vnitru. Vlastimil Válek: Takhle hrozné to od listopadu 89 nebylo Přečíst článek › "Vyhrála firma, kterou vybrala komise složená ze zástupců ministerstva vnitra, ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví," reagoval ještě dříve pro Seznam Zprávy na premiérova slova Hamáček. Na twitteru pak napsal, že premiérovi navrhl, že na pondělní vládě předloží veškeré podklady týkající se tendru. "Vláda posoudí, zda komise složená ze zástupců MV, MZd a MŠMT postupovala správně na základě pondělního usnesení vlády," napsal Hamáček. Navrhnul jsem panu premiérovi, že @vnitro předloží na pondělní vládu veškeré podklady týkající se výběru testů do škol. Požádám i o účast bezpečnostních služeb. Vláda posoudí, zda komise složená ze zástupců MV, MZd a MŠMT postupovala správně na základě pondělního usnesení vlády. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 20, 2021 Vysvětlení Hamáčkova výběru kromě premiéra požadují také Piráti. "Pan Hamáček je povinen se této kauze postavit čelem a vysvětlit, proč nebyla vybrána firma, která nabízí ty samé testy levněji a byla by schopna zajistit dříve jejich dodání," napsal serveru pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Podle něj musí být dodavatel vybrán zcela transparentně. "Divím se, že vysoutěžený dodavatel antigenních testů nemá ve sbírce listin zveřejněné žádné účetní závěrky, ačkoliv mu to ukládá zákon, a není tak možné zjistit ani jeho finanční kondici," dodal Bartoň. Mezinárodní skupina Tardigrad se zabývá přepravou zásilek v zákazníkem požadované teplotě. Česká pobočka, Tardigrad International Consulting s.r.o., byla založena v roce 2016 britskou společností Tardigrad International LP. Od července 2019 je jejím jediným společníkem a jednatelem Monika Jírovcová. Základní kapitál společnosti činí 1000 Kč. Vyplývá to z údajů internetové verze obchodního rejstříku.