Tetování je fenomén. Už dávno neplatí, že se takto zdobí pouze kriminálníci nebo námořníci. Dnes je oblíbené i mezi obyčejnými lidmi. Své tělo má takto ozdobené 15 procent lidí. Nejčastěji ho mají na paži, nejobvyklejším motivem je symbol, ukázal průzkum společnost Nielsen Admosphere. Výzkum také zjišťoval, do jaké míry dokáže přítomnost tetování změnit názor na druhého člověka. Dvě třetiny lidí to nijak neřeší, ale čtvrtina lidí tetování na druhých vnímá negativně.

Tetování, tetovaná žena. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Tetování má v Česku zhruba stejný počet mužů a žen a ani mezi věkovými skupinami 15–34 let a 35–44 let není výrazný rozdíl (že má tetování, odpověděl každý pátý v tomto věku). Výrazně méně ale najdeme tetování u věkové skupiny 45+, tam je to pouze 8 procent.