Poznámka pod čarou ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby, že moderní dějiny jsou v českých školách de facto jejich sovětskou verzí, rozpoutala vášnivou debatu. Proč rozčílila historika Petra Čorneje?

„Od roku 1990 jsem se autorsky podílel na několika učebnicích dějepisu a ačkoliv jsem zpracovával především středověké období, jako hlavní redaktor jsem někdy musel zaskakovat za kolegy, kteří nezvládli 20. století. Vím proto, že o žádnou prosovětskou interpretaci naprosto nešlo. Naopak byl to velmi důsledný rozchod s komunistickým pojetím dějin. To mimochodem nebylo vysloveně sovětské ani v minulém režimu, byla to spíš kombinace národního pohledu se stalinskou variantou marxismu,“ říká odborník na husitství v rozhovoru, který najdete v sobotním Deníku.

Dezinterpretace dějin