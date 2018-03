Tibetskou vlajku vyvěsily v Česku stovky radnic a desítky škol

Na stovkách českých radnic a desítkách škol zavlály v těchto dnech tibetské vlajky. Připomínají oběti povstání, které v Tibetu v roce 1959 potlačili čínští vojáci. Vlajky na podporu lidských práv v Tibetu visí také na budovách pěti krajů. Vyplývá to ze zjištění médií a webu spolku Lungta, který v Česku vydává Tibetské listy. Lidskoprávní organizace Amnesty International v sobotu odpoledne pořádá shromáždění před čínskou ambasádou v Praze.

Podle webu spolku Lungta, který v Česku kampaň Vlajka pro Tibet zastřešuje, se k akci letos připojilo víc než 730 radnic a Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský a Pardubický kraj.

Počet radnic je podobný jako loni, mezi kraji přibyl Moravskoslezský. Škol se loni zapojilo 97, letos počet přihlášených překročil stovku. Z oken Sněmovny stejně jako v předchozích letech vyvěsil tibetskou vlajku poslanecký klub TOP 09, uvedl šéf klubu Miroslav Kalousek na twitteru.

Magistrát vlajku nevyvěsil

V Praze vlajku Tibetu vyvěsila většina radnic městských částí, magistrát ale ne. Nejvíce obcí se do akce letos zapojilo ve Středočeském a Jihomoravském kraji, vyplývá z webu spolku Lungta.

Ve středních Čechách letos vyvěsila tibetskou vlajku například Příbram nebo Mladá Boleslav, která se k iniciativě Vlajka pro Tibet poprvé připojila už v roce 1998. Podruhé vyvěsil vlajku Nymburk. Na jižní Moravě vlaje vlajka Tibetu na brněnské radnici, radní podobný krok schválili také ve Znojmě. Vyvěšení naopak neschválili v Hodoníně a v Břeclavi se tím ani nezabývali.

Královéhradecký kraj vlajku vytáhl na oficiální stožár na hradeckém Pivovarském náměstí v pátek. „Lidská práva musí stát na prvním místě před kšeftem. Z pohledu Číny se Česko jeví jako dobré nástupiště pro vstup do Evropy a posilování čínského vlivu v Evropě," řekl náměstek hradeckého hejtmana Vladimír Derner (KDU-ČSL). Tibetská vlajka zavlála v kraji i před desítkami městských a obecních úřadů, třeba před hradeckým magistrátem počtrnácté. Podeváté se do kampaně zapojila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP).

Někteří se neúčastní již tradičně

Už v pátek vlajku vyvěsil také Liberecký kraj. v sobotu se připojily radnice například v Liberci či Turnově, tradičně se naopak neúčastní Jablonec nad Nisou ani Česká Lípa. Tibetská vlajka znovu vlaje rovněž na budově Pardubického kraje, pardubickém magistrátu a městských obvodů. K akci se připojila také Univerzita Pardubice.

Zástupci Moravskoslezského kraje vlajku vyvěsili v pátek, letos poprvé. „Tuto iniciativu vnímám nejen jako projevení solidarity Tibetu, ale hlavně jako symbolickou podporu všem lidem, kteří nežijí ve svobodné společnosti. Vždyť i my tuto zkušenost sami máme z nedávné doby," uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Rozhodnutí vyvěsit vlajku podle něj vzniklo jako reakce na aktuální dění ve světě i v Česku.

V Plzeňském kraji letos vyvěsila tibetskou vlajku necelá desetina z 501 obcí v regionu. Na stožáru magistrátu v Plzni oficiálně nevlaje, z okna své kanceláře ji vyvěšuje náměstek primátora Martin Baxa (ODS). Ani kraj ji na budovu na dnešní den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci nevyvěsil. Rozhodli o tom zastupitelé.

Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 90. let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Akce připomíná 80 tisíc obětí potlačeného povstání v tibetském správním centru Lhase v roce 1959. Kořeny povstání sahají do počátku 50. let, kdy armáda komunistické Číny vnikla na tibetské území a zabrala jej. Česko se ke světové akci na podporu Tibetu aktivně připojilo poprvé v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice.