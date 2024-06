V dubnu 2024 americký prezident Joe Biden podepsal zákon, který zakazuje používání TikToku v USA, pokud nebude do devíti měsíců prodána jiné než čínské společnosti. Na sociální síti nicméně má účet on a od června i jeho pravděpodobný rival v prezidentské volbě Donald Trump, který chtěl jako prezident aplikaci zakázat.

Mobilní aplikace TikTok. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Na této síti je i mnoho vysoce postavených českých politiků včetně expremiéra Andreje Babiše, ačkoliv před TikTokem jako před kybernetickou hrozbou varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Na květnovém Veletrhu mediálního vzdělávání před aplikací varoval také sinolog a analytik webu Sinopsis David Gardáš. „Stačí mít TikTok nainstalovaný a Čína si od vás může vzít spoustu osobních dat,“ varuje v rozhovoru pro Deník.cz Gardáš.

Má nás Čína znepokojovat, když je na rozdíl od Ruska, daleko a nebere nás jako svůj bývalý satelit?

Čína má čím dál viditelnější globální mocenské ambice, je největším obchodním partnerem více než 120 zemí. Znepokojující jsou i její úspěchy v umělé inteligenci či globální rozšíření čínských sociálních sítí. Alarmující je také její přátelství s autoritářskými zeměmi jako Rusko, Írán nebo Severní Korea, či nároky na de facto samostatný Tchaj-wan. Ten přitom dodává přes 90 procent pokročilých čipů do globální ekonomiky a Tchajwanskou úžinou prochází významná část globálního obchodu. Pokud by zde nastal konflikt, mohl by mít ještě větší dopad než válka na Ukrajině.

Proč jsou čínské technologie tak rizikové?

Klíčovým problémem je propojení čínských soukromých společností se státním, respektive stranickým aparátem. Skrze podniky jako je třeba ByteDance (provozovatel TikToku, pozn. red.) shromažďuje a využívá data pro vlastní zpravodajské a strategické účely, nad rámec běžných komerčních aktivit. Tato data v různé míře sbírají jak čínská zařízení, tak aplikace. Globálně nejúspěšnějším příkladem je sociální síť TikTok.

Jaká data umí TikTok sbírat?

Uživatelské údaje - jaké máte aplikace, jak často a kde se přihlašujete. Jde i o citlivé osobní údaje. Dokáže permanentně sledovat vaši polohu, kalendář, telefonní čísla. Když něco na mobilu kopírujete nebo píšete, automaticky se to ukládá do úložiště. Aplikace pracuje i s vašimi biometrickými daty získanými přes mikrofon, kameru, nebo chytré hodinky. V podstatě tak vnímá vaše emoce a algoritmus na ně reaguje tím, co vám nabídne za obsah. Aplikaci nemusíte mít zapnutou, stačí ji mít nainstalovanou, a tato data se mohou sbírat na pozadí.

Sinolog a analytik projektu Sinopsis David Gardáš na Veletrhu mediálního vzděláváníZdroj: Deník/Zuzana Hronová

Pro Čínu to mohou být ideální špionážní nástroje. Jak na to Česko reaguje?

Bezpečnostní informační služba opakovaně varovala, že Čína podniká aktivity, které nejsou v zájmu Česka. Před bezpečnostními riziky varoval také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Doporučuje institucím ve státní správě zakázat instalaci a používání TikToku, zcela pak zakázal využívání zařízení od firem Huawei a ZTE v kritické infrastruktuře.

Přesto mnozí vrcholní politici na TikToku aktivně působí a loví zde mladé voliče. Může to být bezpečnostní riziko? Je tu třeba minulý a možná i budoucí premiér Andrej Babiš a jeho exministři, kteří mohou znovu zasednout ve vládě.

Bezesporu může, tím spíš, pokud stejná zařízení používají i pro pracovní účely. Nevím, zda a jak to mají ošetřeno po bezpečnostní stránce či jak obezřetní jsou. Ostatně i mnohé soukromé firmy přestaly používat mobily čínských značek nebo zakazují zaměstnancům instalovat si TikTok z obav o zcizení citlivých dat.

Co víme o čínské společnosti ByteDance, jež provozuje TikTok?

Čínský státní fond v ní otevřeně vlastní pouze procento akcií, jedná se však o takzvanou zlatou akcii, umožňující výrazněji zasahovat do řízení společnosti a například dosazovat zástupce do představenstva. ByteDance pro mezinárodní trh provozuje TikTok, zatímco v čínském prostředí se jedná o Douyin.

Co to znamená? Na čínském území si člověk TikTok nepustí?

Nepustí. Tam je dostupná pouze verze pro místní občany - Douyin. Jeho algoritmus vedle zábavného obsahu známého z TikToku častěji nabízí vzdělávací materiály, nebo naopak propagandistická videa vyzdvihující čínské politické zřízení. TikTok jako takový je v Číně blokovaný, stejně jako například Facebook, Google nebo třeba i náš Seznam.

Sinolog a analytik projektu Sinopsis David Gardáš na Veletrhu mediálního vzděláváníZdroj: Deník/ Zuzana Hronová

Funguje na TikToku cenzura obsahu?

Ano, prokazatelně. Obsah, který jde proti zájmům Číny nebo jiné spřátelené země, může být v některých případech buďto přímo smazán z důvodů moderace obsahu, nebo algoritmy přistoupí na takzvaný „shadow banning“, rapidně snižující dosah těchto videí. To nelze brát na lehkou váhu, jelikož v poslední době stoupá počet uživatelů, kteří TikTok mají dokonce jako primární zdroj informací a zpráv.

O co je TikTok horší než třeba Facebook, Instagram nebo Google, které rovněž sbírají o uživateli informace?

Rozhodně si nelze dělat iluze, že by společnosti jako Google či Meta, pod kterou spadá Facebook a Instagram, nesbíraly vaše data, často v masivním měřítku. Využívají je ale primárně pro marketingové účely a personalizaci obsahu. Je také zásadní rozdíl v politických systémech v Číně a na Západě. Ten z TikToku činí prodlouženou ruku vládnoucí Komunistické strany, jež drží otěže nad celou čínskou společností. V posledních letech stále viditelněji šíří svůj vliv i na mezinárodní scéně, a to i v našich končinách.