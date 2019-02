Syn slavného cestovatele se tak úplně „nepotatil“. I když…



„Cestuji raději po železnici. Ono to tady po Evropě stačí a byl jsem na místech, kde tatínek nebyl, například na některých místech v Itálii, každý máme své cesty,“ usmál se syn slavného táty u příležitosti oficiálního představení aršíku se známkami věnovaného dvojici Zikmund Hanzelka.

Podle vedoucího známkové tvorby České pošty Břetislava Janíka je aršík výjimečný tím, že při jeho výrobě byla poprvé na českém území použita technologie ocelotisku z plochy na německém stroji HEIM. „Je to zajímavé tím, že nám to umožnilo potisknout největší kus papíru v historii. Myslím, že za dva měsíce v republice nebude k prodeji už ani jedna známka,“ uvedl Janík.



Doplnil, že za první den, kdy známky vyšly, se jich v Praze prodalo za 250 tisíc korun.



Velká pocta. Tak hodnotil práci na této známce rytec Václav Fajt.

„V tomto případě to byla velká výzva, protože toho času jsem moc neměl, navíc to byla velká kresba i velká rytina,“ popisoval Václav Fajt. Podle něj mu kresba zabrala šest dní, rytecké práce trvaly čtrnáct dní. „Měl jsem velkou trému, doslova zatajený dech, byla to náročná práce, ale pro mne to byla velká pocta,“ usmál se umělec.

Blahopřáli hejtman i ministr

Už ve čtvrtek se Miroslav Zikmund setkal s necelou stovkou přátel a osobností. Překvapením pro něho bylo setkání s českým cestovatelem, etnografem a spisovatelem Miloslavem Stinglem. Mezi gratulanty byla řada významných osobností, nechyběl Jiří Čunek, primátor Jiří Korec a významní podnikatelé města Zlína Vladimír Polášek a Čestmír Vančura. Panu Zikmundovi byl také předán osobní dopis ministra kultury Antonína Staňka.



„Prostřednictvím videa obdržel cestovatel dojemnou a velmi osobní zdravici a blahopřání od manželů Vaculíkových, vyjádřenou Madlou Vaculíkovou i jménem jejího muže zemřelého spisovatele Ludvíka, s nimiž je spojovalo celoživotní a velmi blízké přátelství,“ přiblížil Pavel Hrubec, ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Klub H + Z mu pak věnoval speciální příležitostnou publikaci „Vysoká búda“ v limitované sérii s texty Josefa Holcmana, ilustracemi Josefa Ruzseláka a fotografiemi Jindřicha Štreita.

Na počest obou cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda vydala Česká pošta arch známek, jehož zvětšenou podobu uvedli zástupci pošty přímo před Miroslavem Zikmundem.

Maketa archu je nyní součástí muzejní výstavy. V komponovaném pořadu zahrála nositelka Ceny Anděl Jitka Šuranská.