Tisíceré ne Babišovi a jízda nejdelším železničním tunelem: zhlédněte videa dne

Informační technologie - Informační technologie Programátor 65 535 Kč

Vývojáři softwaru senior developer. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 69000 kč, mzda max. 103100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt pro uchazeče: emailem na anastasiya.frizen@sap.com, , 5 let zkušeností s programováním pro komerční účely, znalosti různých programovacích jazyků a stylů (functional, OOP, atd.), zkušenost s GoLang, (nebo znalost C# / Java / podobné OO language a zájem učit se GoLang), zkušenost s HTML / Javascript, zkušeenost s relačními databázemi, znalost Docker, Kubernetes / container orchestration, znalost data formátů (JSON, XML), Building services in AWS a plusWork in a DevOps environment a plus, , příspěvek na penzijní a životní pojištění, stravenky, 5 dní dovolené navíc, zdravotní péče, 4 dny volna pro charitativní účely. Pracoviště: Concur (czech) s.r.o., Bucharova, č.p. 2817, 158 00 Praha 58. Informace: Ana Frizen, .