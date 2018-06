Tisíciletí českých měst a vesnic. Kdy jsou poprvé zmíněny v písemných pramenech?

Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ZEDNÍCI, DLAŽDIČI. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Nástup ihned. Telefonický kontakt v době od 7:00-15:00hod. pan Vystavěl, tel.: 731 487 691, osobní kontakt pouze v úterý od 9:00 - 10:00. Požadavky: řidičský průkaz sk. B podmínkou. Možnost dopravy do zaměstnání z Konice a okolí dle domluvy.. Pracoviště: Galva trans, s.r.o., Na trávníku, č.p. 414, 796 07 Držovice. Informace: Vystavěl, +420 731 487 691.

Gastronomie - Samostatný kuchař 35 000 Kč

Do penzionu ve Špindlerůvě Mlýně hledáme šikovného kuchaře nebo kuchaře/číšníka, popřípadě i pár (on kuchař, ona pokojská a pomoc do kuchyně), strava zdarma. Penzion se nachází u hlavní komunikace, dostupné autem, nedaleko centra. Máme pohodový, spokojený kolektiv a vše (směnování, dovolené...) je na domluvě. Ke štěstí nám chybí už jen pan kuchař. V létě pracovní doba 15.00 - 22.00, v zimě 11.00 - 22.00. Plat nadprůměrný.