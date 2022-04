Jak se zapojují oblastní spolky?

Naše organizace je provázaná nejen mezinárodně, ale také na úrovni Česka. Takže se zapojujeme podle toho, jak je potřeba. Zároveň pomáháme tady v kraji ve spolupráci s oblastními spolky v Trutnově, Náchodě a Rychnově. Pomáháme zajišťovat sbírky materiálu i jeho distribuci potřebným. Hlásí se nám také lidi, kteří mají volná místa k ubytování. Mohou se do něj přihlásit třeba lidé, kteří nechtějí být vedeni v oficiálním registru.

Na čem pracujete nyní?

V těchto dnech mimo jiné pomáháme zabezpečovat základní potřeby pro až 400 maminek s dětmi, které se rozhodl ubytovat jeden pán tady v regionu. Zatímco v první vlně přicházeli hlavně lidé, kteří na to měli prostředky, měli zajištěné ubytování a sbalené alespoň základní potřeby, teď k nám z Charkova přijíždějí mámy, které v okamžik evakuace akorát popadly děti a šly. Některé děti tak strávily dva dny v jedné plíně, nemají ani lahvičku nebo dudlík. Hodně nám pomohlo jičínské rodinné centrum Kapička. Oslovila jsem je s prosbou o pomoc se sbíráním dětského oblečení a do několika hodin jsme měli vše potřebné.

V jaké situaci se ocitají maminky, které teď z Ukrajiny přicházejí?

Prchají z válečné zóny, skutečně neměly při evakuaci čas si cokoliv sbalit. Popadly děti a šly. Potřebovaly hygienické potřeby, oblečení, boty, pomůcky na péči o děti, hračky, kojeneckou výživu. Základní potřeby k životu. Může to být i obnošené, ony si nevybírají. S tím nám právě pomohly maminky a tatínkové z Kapičky. Sehnali nám dětskou sedačku, vaničky i oblečení.

Mluví se o tom, že ochota lidí pomoci postupně klesá. Je to tak?

Podobně jako při loňském tornádu se lidi na začátku poplaší chtějí pomoci všichni najednou a hned. Zpravidla jim ale po pár týdnech dojdou síly i možnosti. Jak časové, tak i finanční. Navíc vzniká chaos. Pomoc je ale v těchto případech potřeba dlouhodobě, cíleně a vytrvale. To nejtěžší nás nejspíš teprve čeká.

V čem tkví největší problém nekoordinované pomoci?

Podobně jako při loňském tornádu se lidi na začátku poplaší chtějí pomoci všichni najednou a hned. Každý chce přispět, uspořádat sbírku a vidět, že pomáhá. Někteří na tom chtějí nabrat společenské nebo politické body, pak vznikají paradoxy, jako že sponzoři ruší podporu jiných benefičních akcí, aby mohli poslat peníze na Ukrajinu. Je dobře, že se v lidech solidarita probouzí tak rychle, zároveň ale bohužel rychle pomíjí a nahrazuje ji vyčerpání a určitá deziluze. Lidem po pár týdnech docházejí síly i možnosti. Hromadí se materiál, lidé utrácejí peníze za věci, které nejsou potřeba, a za nedomyšlené výjezdy, vystavují se nebezpečí a přidělávají práci profesionálům.

Co byste tedy poradila těm, kteří chtějí pomoci lidem zasaženým válkou?

Možností je hodně. Ne každý může nabídnout ubytování, ale počítá se i malá, správně mířená pomoc. Nejefektivnější je poslat peníze důvěryhodné organizaci, která zajistí, že se dostanou tam, kde je třeba. V případě materiální pomoci je dobré sledovat na webu nebo sociálních sítích, čeho je aktuálně nedostatek. A pokud se rozhodnou u sebe ubytovat uprchlíky, ale nemají pro ně do začátku vybavení, oblečení, ložní prádlo, hygienu, vybavení pro miminka nebo potraviny, mohou se vždy obrátit na nás a my jim pomůžeme zařídit vše potřebné. Všechno, co vybereme, je cílené a okamžitě putuje lidem, kteří to potřebují. I proto se mohou sbírky lišit regionálně, vždy se shání jen to, co je aktuálně potřeba. Červený kříž má stále otevřený transparentní účet, který je určený na pomoc Ukrajině a tamní kolegové si určují, co by za vybrané peníze potřebovali nakoupit.