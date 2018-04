Vláda v Hradci: Ťok slíbil návrat dělníků na D11, Babiš si odvezl Knihu přání

/FOTOGALERIE/ Při návštěvě vlády v Hradci Králové přislíbil ministr dopravy další pokračování stavby dálnice D11.

Dnem, kdy se dělníci vrátí na rozestavěnou dálnici D11 v úseku Smiřice – Jaroměř, bude 15. květen. Na výjezdním zasedání české vlády, která v ponděí zavítala do Hradce Králové, to přislíbil ministr dopravy v demisi Dan Ťok. „Pokud půjde vše podle plánu, bude dálnice do Jaroměře hotova za dva a půl roku,“ řekl ministr.

Tento rok chce ministerstvo dopravy začít i se stavbou úseku dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi.

Proti tomu se však ohradil spolek Děti Země pod vedením Miroslava Patrika. Ten uspěl se svým rozkladem a ministerstvo teď žádá o nové stavební povolení. Na obhlídce dálnice ministr Dan Ťok uvedl, že chtěl s Patrikem jednat, ale nakonec z jednání sešlo.

Sám Miroslav Patrik Deníku sdělil, že schůzky zrušil kvůli zdravotní indispozici, ale o setkání s premiérem dále stojí. „Nabídl jsem nové termíny,“ uvedl Miroslav Patrik.

Na setkání se zástupcem Dětí Země předseda vlády v demisi Andrej Babiš přistoupí. Podle něj se teď ladí termíny. „Znám jej zatím jen z médií. Chci si s ním promluvit. I já mám rád zvířata, ale zase máme pocit, že tyto organizace ne vždy přistupují objektivně k daným problémům,“ uvedl Andrej Babiš.

Kšeft pro školu

Odpoledne se Babišova vláda přesunula do Hořic. Před areálem tamní Průmyslové školy kamenické a sochařské na premiéra čekalo několik studentů. Některým školákům vyhověl a pořídil si s nimi selfie.

V Hořicích se probírala situace ve školství, včetně škol se speciálním zaměřením, například na kamenictví. Když pedagožka Martina Hozová chtěla slyšet, jak by vláda mohla škole pomoci, dostala od Andreje Babiše nečekanou nabídku. „Mám pro vás kšeft. V Kramářově vile máme sochy, které by potřebovaly zrestaurovat. Tak se ozvěte a nějak se domluvíme,“ řekl s úsměvem premiér a na papír napsal svůj mail i telefonní číslo.

Poté se vládní autobus přesunul do Josefova.

Protest na koni

V Josefově se Andrej Babiš seznámil s projektem využití chátrající bývalé vojenské nemocnice v pevnostním městě. Nápad vdechnout život objektu přestavbou na areál, kde by se mohli ze svých zranění zotavovat vojáci, policisté, záchranáři, hasiči a další lidé, kteří přišli k psychické či zdravotní újmě ve službách státu, premiérovi představil Milan Libich.

„Je to nápad, který se u nás v republice ještě neobjevil. Chtěli bychom, aby to sloužilo válečným veteránům, hasičům, policistům – prostě lidem, kteří nesou kůži na trh každým výjezdem nebo zásahem,“ uvedl nad modelem vojenské nemocnice Milan Libich.

„Dobře – dám vám e-mailovou adresu, popište nám to všechno do mailu a my zorganizujeme schůzku. Svoláme policii, armádu, hasiče, vězeňskou službu, celníky…,“ zareagoval premiér, ale jedním dechem pro jistotu dodal, že žádný výsledek neslibuje. „Slíbili jsme akorát schůzku,“ řejkl na odchodu Babiš, který pochválil zvučný hlas jaroměřského starosty. „Vy jste operní zpěvák? Nebo jste byl voják? Máte takový super zvučný hlas,“ vzhlédl Babiš k výrazně vyššímu Jiřímu Klepsovi.

Na závěr rychlé půlhodinky se Andrej Babiš před vojenskou nemocnicí setkal s několika svými příznivkyněmi, kterým dovolil, aby se s ním nechaly vyfotografovat.

Jako blanický rytíř přijel na bělouši bez sedla odpůrce premiéra sochař Petr Novák, který na jeho adresu hlasitě vzkázal, že kvůli tomu, aby byl v čele vlády člověk jako on, se sametová revoluce nedělala.

Dar na cestu

Na závěr své krajské návštěvy si Andrej Babiš z rukou hejtmana Jiřího Štěpána převzal Knihu přání, kde jsou shrnuty všechny diskutované problémy kraje. „Jedná se sice o vládu v demisi, která má zcela jiné kompetence než vláda s důvěrou, ale přesto jsem ji chtěl, a to i touto formou, předeslat problémy, které nás trápí. Jedná se i o problematiku nadregionální,“ nechal se po předání daru slyšet hejtman Jiří Štěpán, jež doufá, že některá nastíněná témata budou i vzorem pro přípravu rozpočtu pro rok 2019.

„Premiér Andrej Babiš skutečně slíbil, že některé body zapracuje do příštího rozpočtu. Námi předaný materiál tak snad poslouží dobré věci. A je to manuál nejenom pro tuto vládu, ale vládu jakoukoli,“ dodal hejtman.